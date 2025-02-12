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    傳蘋果結盟阿里巴巴 為AI進軍中國鋪路

    蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前預告，旗下人工智慧（AI）系統Apple Intelligence將於4月支援簡體中文等更多語言。最新消息指出，蘋果決定與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作，讓蘋果AI能順利推展到中國iPhone用戶。（路透）

    蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前預告，旗下人工智慧（AI）系統Apple Intelligence將於4月支援簡體中文等更多語言。最新消息指出，蘋果決定與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作，讓蘋果AI能順利推展到中國iPhone用戶。（路透）

    2025/02/12 09:55

    〔中央社〕蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前預告，旗下人工智慧（AI）系統Apple Intelligence將於4月支援簡體中文等更多語言。最新消息指出，蘋果決定與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作，讓蘋果AI能順利推展到中國iPhone用戶。

    蘋果AI策略過去數個月在中國面臨不確定性，市占率慘遭中國競爭對手侵蝕，例如華為智慧手機從去年起就搭載AI功能，這次蘋果與阿里巴巴合作猶如吞下定心丸。

    科技媒體The Information引述知情人士的說法報導，蘋果原本去年已選擇百度為AI主要合作夥伴，但百度為Apple Intelligence開發的模型，未達到蘋果要求的標準。

    隨後蘋果曾考慮過由騰訊、TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴和DeepSeek開發的模型，最後沒選擇DeepSeek，是因為擔心DeepSeek這家新創公司團隊缺乏支援大型客戶的人力與經驗。

    蘋果決定與阿里巴巴合作的原因之一，是看上阿里巴巴擁有與用戶消費與付款習慣相關的大量資料，有助於訓練AI模型和提供更多客製化服務。

    蘋果與阿里巴巴共同開發的AI功能已提交給中國網路主管機關，等待核准。對蘋果而言，能否擴大推出AI功能至關重要，去年底蘋果在年度最大銷售旺季卻面臨iPhone銷售下滑，就是因為新機缺乏主要賣點。

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