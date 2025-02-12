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    元宵看燈會記得帶傘！氣象粉專：濕涼持續至週末

    天氣風險公司分析師吳聖宇表示，預估今白天南方水氣持續北上，各地雲量偏多，普遍有陣雨或短暫陣雨機會，西半部局部單點的累積雨量可能會稍微多一些，天氣狀態並不穩定。（資料照）

    天氣風險公司分析師吳聖宇表示，預估今白天南方水氣持續北上，各地雲量偏多，普遍有陣雨或短暫陣雨機會，西半部局部單點的累積雨量可能會稍微多一些，天氣狀態並不穩定。（資料照）

    2025/02/12 09:45

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天白天南方水氣持續北上，天氣風險公司表示，各地雲量偏多，普遍有陣雨或短暫陣雨機率，西半部局部單點的累積雨量可能會稍微多一些，天氣狀態不穩定，到了今晚各地的降雨將會比白天更加明顯，提醒民眾今晚若要外出看燈會，記得攜帶雨具。

    天氣風險公司分析師吳聖宇提及，今晚有北方的鋒面系統快速南下，推測深夜左右通過台灣上空，後續東北季風緊跟著增強，並且會持續影響到明天，加上水氣持續偏多，在南北方天氣系統交會作用影響的情況下，今日晚間各地降雨將比白天更為明顯。

    明天白天的降雨情況仍偏多，特別是東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區以及中南部局部山區有較大的累積雨量，春雨的感受預期會很明顯。儘管這波鋒面系統過境不至於出現劇烈強降雨，不過仍須提醒，特別是今晚計劃外出看燈會民眾，務必要記得攜帶雨具。預估最快要等到明天晚間之後，水氣才有逐漸減少的趨勢，整體降雨會開始趨緩，甚至有些地方降雨有機會逐漸停止。

    週五東北季風將逐漸減弱，風向漸轉偏東風，同時南方北上的水氣也明顯減少，雲層較厚的地方會往北邊移動，預估台中以北、東半部地區以及中南部局部山區仍有局部短暫陣雨，中南部平地大致為多雲或陰。

    週六白天台灣附近風向將再轉為東南到偏南風，天氣會變得更穩定些，北部、東半部雲量仍較多，偶有局部零星降雨，中南部則是多雲到晴的天氣。不過，週六晚間到週日清晨，另一道鋒面又會快速掠過台灣以北，到了週日白天起東北季風增強，且會持續影響到下週一、二（17至18日），幸好第2波鋒面結構較好的位置將會偏北通過，對於陸地上的影響不大，後續東北季風增強帶來的也是北方比較偏乾的空氣，因此僅在迎風面的北部、東半部有些局部短暫陣雨機會，其他地方是維持多雲到晴的天氣。

    溫度方面，今天降雨增多，與昨天陽光普照的情況相較，白天各地高溫下降許多，預期各地高溫大致落在18至21度之間，有些濕涼的感覺出現。受到東北季風帶來較涼空氣配合持續降雨的影響，明天中部、北部、東北部白天高溫會進一步下降到16至18度，南部及花東地區高溫則是維持在18至20度左右，同時風勢增大，整體濕涼的感受會更為明顯。

    週五東北季風減弱、週六風向轉東南到偏南，加上降雨減少，陽光逐漸露臉，各地白天高溫都會回升上來，中部、北部、東北部高溫將回升到20至23度，南部、花東地區有機會回升到23至26度。週日東北季風增強帶來北方較涼空氣，並持續影響到下週一、二，雖然偏向乾冷，大部分地區有機會看到陽光，不過北部、東北部、東部白天高溫仍會降到18至20度左右，中南部、東南部高溫則是在21至24度之間。

    由於這2波東北季風的冷空氣強度都相對較弱，預期中北部、東北部空曠地區夜晚清晨的低溫大概下降至12至14度左右，應該不會到非常低，都市地區的低溫介於14至16度之間。南部及花東空曠地區的低溫則是在13至15度，都市地區低溫15至17度。週日到下週一、二的東北季風則因較為乾燥，可能須留意是否有輻射冷卻作用造成局部較低溫度的機會，影響程度有待觀察。

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