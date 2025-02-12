台中泰安櫻花季2/22開幕地點更換 交管措施報你知

台中泰安櫻花季交管措施管制圖。（警方提供）

2025/02/12 08:59

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節過後，賞櫻旺季將登場。大梨山地區山櫻花近期陸續綻放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前僅有少數幾棵綻放，今年泰安櫻花季預計於2月22日開幕，預估月底湧入賞櫻人潮。因往年開幕活動所使用的派出所停車場目前有公共工程進行，活動將移至泰安鐵道文化園區舉行開幕式活動；大甲警分局今日公布賞花周邊交通疏導管制措施，請前來賞花的用路人配合。

一、 行人徒步區：福興路路段：福興路67-1號（泰安福興宮）至東勢產業道路。安眉路路段：安眉路1號（泰安派出所）至13號旁路口至福興路。產業道路（沿后里農會泰安倉庫）：泰安國小至泰安舊火車站。行人徒步區內管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內居住民眾及東勢區明正里居民車輛得以身分證件進入，仍應依管制行駛路線行駛。

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二、 交通管制措施：交通管制時間：2月15日至3月2日，每日9時至18時。在相關管制路段及路口等適當地點設置指示牌，並運用警民力引導人車通行。車輛行駛動線：以單行道方式實施。車輛由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場。車輛由福興路進場，於福興路67-1號（泰安福興宮）前迴轉離場。

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