高雄「新媒體」釋逾百職缺 台鋼雄鷹、霹靂布袋戲、一卡通來徵才

高市青年局將舉辦以「新媒體」為主軸的人才就業媒合會。（圖由青年局提供）

2025/02/12 09:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年後轉職熱潮，高市青年局將於3月5日舉辦以「新媒體」為主軸的人才就業媒合會，包括台鋼雄鷹、霹靂布袋戲、iPASS一卡通、HTC等24家企業，共釋出超過百項熱門職缺。

高市青年局旗下「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，為進一步強化企業鏈結，將於3月5日下午2點至5點半，在鳳山行政中心大禮堂推出以「新媒體」為主軸的人才就業媒合會，包括HTC、霹靂布袋戲、iPASS一卡通等公司都是首度參加。

請繼續往下閱讀...

青年局指出，這次徵才的企業不僅薪酬穩定，福利更是透明公開。例如承億酒店、飛輪電商等多家公司，直接給出優於勞基法的工作條件，入職即享多元特休假，降低轉職「特休歸零」的困擾；夢時代、五福旅行社、三芳化學等公司，更提供三節獎金、年終獎金等完善獎金制度。

因應數位行銷市場需求，現場多家企業同步釋出超夯的新媒體相關職缺，包含行銷副理、影音剪輯師到社群經營人員等，最高薪資逾4萬。

高市青年局長張以理表示，除企業徵才外，本次媒合會還推出多項免費求職輔助服務，如免費履歷健診分析，以專業角度指導求職者打造亮眼履歷；還有職場講座與分享會，揭密AI在新媒體中的應用技巧，幫助求職者掌握未來就業趨勢。報名可至青年局官網「新媒體人才培育專區」或關注官方粉專，詳洽07-7990829。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法