下雨塞爆！彰市多處大塞車 中央路1.5公里塞半小時

下雨彰化市多處大塞車，中央路1.5公里最多塞半小時。（圖由民眾提供）

2025/02/12 08:55

〔記者湯世名／彰化報導〕塞爆！今天氣溫驟降加上清晨降雨，以及國中小開學第2天，開車族紛紛出籠，彰化市往來國道1號重要樞紐的中央路、中華西路，以及中山路、中正路等路段都在上班時間出現大塞車，其中尤以1.5公里長的中央路更是塞爆，平日從高速公路下匝道到進入彰化市中山路僅需約5分鐘，今天卻有用路人花半小時才通過，抱怨「根本是彰化日常」。

今天清晨水氣偏多中部地區降雨，雨勢相當明顯，加上氣溫不到20度，不少民眾上午紛紛改為開車出門上班或接送小孩上學，造成多處地區塞車，其中國道1號通往彰化市的中華西路、中央路及中山路、中正路等重要幹道都出現長長的車陣，尤以中央路塞車更為嚴重，雙向中央路與跨越縱貫鐵路的中央陸橋四線車道全都塞爆，車輛幾乎以時速不到5公里速度前進，趕上班的用路人心急如焚。

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有上班的用路人卡在車陣中抱怨「中央路塞車根本是彰化日常」，何時才能改善每天上、下班狂塞。

針對中央路長久以來塞車的問題，彰化市公所已獲得中央補助4000萬元，將針對中央路進行大改造，包括在沿線道路兩側設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險；中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口也都將改為「偏心式左轉車道」，讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，降低直行車誤入左轉車道的風險，維持交通順暢；此外，中央路路面也將全部刨除重鋪柏油，以及路燈、號誌、交通標誌與標線等都將一併更換。

彰化市一早多處大塞車，中央路塞爆。（圖由民眾提供）

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