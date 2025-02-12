02/12 各報重點新聞一覽

中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物，徐巧芯列前20名。（記者劉信德攝）

2025/02/12 06:52

自由時報

中共官媒的「台灣代表」 徐巧芯、黃國昌 抖音前20

台灣民間研究團隊IORG的最新研究報告出爐，中共官媒的抖音頻道最常引用台灣人物，包括侯漢廷、朱立倫、徐巧芯、黃國昌，軍事名嘴名次大幅上升，顯示中共「以台批台」，塑造「戰爭、疑美、兩岸一家親」的台灣印象。

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抓到了！罷免名冊 國民黨涉造假 被連署罷免蘇巧慧 抽樣查詢曝光

為反制大罷免，名為「新北大掃除」的罷團，推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，蘇案的領銜人是國民黨青工會鶯歌區會長譚鎮耀。蘇巧慧昨天質疑，有支持者向她陳情，自己曾是國民黨員，未參與罷蘇，收到新北市選委會的抽樣查詢才驚覺「被連署了」。蘇巧慧怒批，國民黨公然介入罷團運作，還抄黨員名冊造假。

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台北馬偕遇駭 醫療一度停擺 醫學中心首見 門急診電腦當機

台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，超過五百台門急診電腦當機，醫療作業停擺，院方緊急啟用備份系統恢復運作，強調無個資外洩。衛福部證實，駭客揚言再度攻擊，這是台灣醫學中心首次遭到駭客大規模攻擊，並首度派資安專家進駐醫院防堵。

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聯合報

加鋼鋁稅 川普：沒豁免

美國總統川普十日簽署行政命令及正式文告，對輸美鋼鐵和鋁徵收廿五％關稅，預定三月十二日生效。他九日接受美國福斯新聞專訪時預告，將在十一日前宣布對等關稅。路透報導說，此舉恐升高爆發「多戰線」貿易戰的風險。

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選罷法覆議遭否決 總預算協商瀕破局

賴清德總統前天邀五院會商國政後，朝野僵局仍難解。立法院昨天否決行政院對選罷法所提覆議案，若行政院仍對立院通過的今年度中央政府總預算案提覆議，將使立法院長韓國瑜前天承諾「召集黨團協商總預算案」面臨破局。

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中國時報

川普放寬行賄外國官員

美國總統川普10日簽署行政命令，指示司法部暫停執行已實施47年的《海外反腐敗行為法》（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）。該法禁止美國人在海外爭取或維護商業利益時賄賂外國政府官員，但川普認為這個禁令將削弱美國企業的競爭力。FCPA也具有域外管轄的效力，事實上，近年來美國政府發動的反賄賂調查都是針對外國公司。

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DeepSeek梁文鋒 身價估破4兆台幣

DeepSeek在AI領域一炮而紅，創辦人梁文鋒持有的股票市值達1260億美元，身價可能比輝達執行長黃仁勳還要高，成為亞洲頂級科技富豪。

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民眾發現名字被冒用，立委蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（蘇巧慧辦公室提供）

台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，超過500台門急診電腦當機，醫療作業停擺，院方緊急啟用備份系統恢復運作。 （記者邱芷柔攝）

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