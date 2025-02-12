彰化婦人奮力拔起紅蘿蔔 長相竟讓人說不出口！

梁姓婦人種的紅蘿蔔，雙手雙腳模樣，卻因手部位置有些曖昧，引發遐想。（梁秀琴提供）

2025/02/12 00:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是不好說！彰化縣秀水鄉80歲梁林梅英，在自家開心菜園拔紅蘿蔔，卻讓兒孫全都睜大雙眼，總是說不出口怪怪的。女兒梁秀琴說，紅蘿蔔長得千變萬化不奇怪，怪就怪在這個紅蘿蔔像是有雙手雙腳，偏偏有隻手又不太安份，讓人充滿遐想，又有點尷尬！

梁秀琴身為彰化縣環教審議委員，對於媽媽管理自家開心菜園也非常佩服，不催肥也不用藥，直接就用生廚餘在田地旁進行堆肥，讓田地更加肥沃，小小的菜園種了各式蔬菜，不只是種來自己吃，也會分送給人。

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梁秀琴表示，媽媽的開心菜園都會種紅蘿蔔，自己種的紅蘿蔔，總是有各式姿態，常常見到一根紅蘿蔔有2隻腳的形狀，但這次媽媽所拔的紅蘿蔔，卻是在2隻腳以外，還多出了2隻手，整個好像是個「紅蘿蔔人」，但偏偏看起來有些尷尬，有隻手好像放在不該放的位置，讓人充滿了遐想，也非常的曖昧，但無論如何，媽媽用友善農法所種的紅蘿蔔，就是特別的鮮甜。

梁秀琴說，她的媽媽一輩子都是兒孫的最佳榜樣，以身教勝過言教，早在45年前，為了捨不得小孩雨天騎腳踏車上學會淋雨，明明連機車駕照都沒有，完全不識字還是咬牙考汽車駕照，靠著聽錄音帶，歷經2次筆試、4次路考後，才拿到汽車駕照，實現載小孩上學的願望，等到小孩都長大，還跑去念國小識字班，如今用友善農法來種菜，讓兒孫都可以吃到無毒蔬果，就是最大的母愛。

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