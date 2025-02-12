台灣燈會點燈倒數！ 20公頃閃耀燈海搶先曝光

台灣燈會20公頃燈海。（記者李容萍攝）

2025/02/12 00:09

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣燈會重返桃園，11日晚上由交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉、桃園市長張善政、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、中華電信董事長簡志誠等人主持贈燈儀式，今年主燈區是用棒球場動線設計展區，設有1座主燈、2大副燈、6大燈區，結合工藝、竹藝、互動科技及傳統技藝。

今年台灣燈會主燈「無限樂園」委由藝術家李明道（AKIBO）設計，高18公尺，首次採用現代抽象無限符號造型，結合球體與幾何形狀，營造未來樂園意象；設計靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期待民眾到現場體驗「沒有遊樂設施的樂園」，主燈燈光秀每30分鐘1場、1場3分鐘。

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陳彥伯說，台灣舉辦燈會有36年，並有3個意義，在每個城市舉辦會帶給民眾榮譽及認同感，再來能凝聚市府團隊並展現公共治理能力，最後每年都會點燈照亮台灣，也讓世界看見台灣。這次燈區呈現傳統燈藝結合環保、創新科技，主燈非具象蛇形象而是無限造型，象徵無限希望，並帶給大家視覺饗宴，且燈會主燈區結合國門及棒球元素，呼應去年棒球12強冠軍，展現出全民挺台灣決心。

張善政提到，本次台灣燈會包含觀光署及市府兩大燈區，占地20公頃，展品逾百件，匯聚眾多藝術家精心傑作，內容相當多元，有人計算過要走3萬步分3天才能看完；而一場成功的燈會不僅需要中央與市府攜手推動，更重要的是企業與社會各界的共同努力，12日晚上將迎來開幕典禮，正式點亮主燈，歡迎國人一同前來感受燈會熱鬧氛圍及台灣文化魅力。他並感謝中華電信捐贈主燈「無限樂園」，圓山大飯店提供迎賓門，以及許多企業贊助燈組、食品、物資等，為桃園燈會增添許多光彩。

台灣燈會20公頃燈海一次看。（記者李容萍攝）

台灣燈會主燈「無限樂園」。（記者李容萍攝）

台灣燈會副燈「福耀蛟」。（記者李容萍攝）

台灣燈會主燈區採棒球場動線設計展區。（記者李容萍攝）

台灣燈會燦爛燈海。（記者李容萍攝）

台灣燈會副燈「航向守護」。（記者李容萍攝）

台灣燈會元宵節正式開幕，11日晚間在高鐵桃園站前舉辦贈燈儀式。（記者李容萍攝）

台灣燈會主燈區採棒球場動線設計展區。（記者李容萍攝）

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