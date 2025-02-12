颱風釀寶珠溝溢堤淹水 高雄斥2400萬加高防洪牆、增設抽水機

水利局將推動寶珠溝防洪牆加高工程，機車通行不受影響，建議轎車改道行駛。（記者陳文嬋攝）

2025/02/12 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市三民區民族一路、德山街一帶民宅，去年因凱米颱風致寶珠溝溢堤釀災，水利局攜手中央斥資2400萬元，先行推動寶珠溝防洪牆加高工程，新建箱涵式排水側溝，預計7月2日完工，也將增設抽水機組，力拚今年底完工，改善並降低淹水風險。

高雄市去年7月遭到凱米颱風重創，挾帶超大豪雨又逢天文大潮，導致三民區寶珠溝溢堤釀災，德山街一帶因地勢低漥，多處大樓地下室積淹水，造成民眾財物損失。

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水利局於災後提出治理方案，爭取到水利署經費補助1200萬元，推動寶珠溝防洪牆加高工程，將於2月18日試挖，工期大約150天，預計7月2日完工，機車通行不受影響，建議轎車改道通行。

水利局表示，工程針對寶珠溝兩側堤岸進行加高，總長度約333公尺，包括右岸民族一路180巷、左岸民族一路178巷，平均加高幅度0.2至0.5公尺不等。

此外，德山街一帶寶珠溝沿岸防洪牆平均高度約1至1.2公尺，且位於北側防洪牆較低，將加高至1.7公尺高，牆面會參考在地意見進行美化。

水利局也針對民族一路180巷低窪處，調高路面高程、擴寬過路溝，新建箱涵式排水側溝，總長度約110公尺，加大排水斷面，並增設2處自動舌閥，避免寶珠溝洪水倒灌至社區。

水利局同步向國土署爭取到經費1200萬元，將於寶珠溝右岸增設抽水機組，目前進行規劃設計，力拚今年底完工，以提升抽水能量。

水利局表示，整體工程完工後，降低寶珠溝溢堤風險，更加大抽水能量，一旦道路積淹水，透過抽水機組，將水抽到寶珠溝，加速道路退水，降低社區淹水風險，減少人民財產損失。

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