高雄15區2/21大停水55小時 近百處加水站一次看

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

2025/02/11 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處將於2月21日辦理原水管線錐形閥更換工程，高雄市15區大停水55小時，連5處產業園區也受影響，民眾促縮短停水時間，並減免水費作為補償；七區處表示，幾經檢討已縮短時程，規劃近百處加水站，以里辦公室或學校為主，提供民眾就近取水。

高雄市有114萬用水戶，民生用水仰賴高屏溪攔河堰取水，透過原水管線、自來水管網送水，竹寮站前2200mm錐形閥為原水管線重要閥門，調節各淨水場原水量，因故障造成抽水異常必須更換，以利原水調度操作，維持穩定供水。

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水公司原定鳳山、阿蓮、橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、大寮等8區全區；左營、小港、鼓山、路竹、大樹、岡山、燕巢等7區多里，將於2月21日深夜23時至24日上午6時停水，總計影響48.7萬戶。

七區處表示，工程先停止攔河堰取水站抽水，斷管排水後才能進行閥體安裝，再重新啟動攔河堰抽水站抽水，將原水送至淨水場處理後送水，經過多次檢討後，縮短停水55小時施工。

經市府協調，水公司表示，大寮區改為水壓降低；鳳山區文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里7里，緊急調度伏流水因應，大幅縮短停水時間為13小時；楠梓區因低地復水快，評估停水52小時；總計15萬戶提早復水，甚至免於停水。

鳳山區里長聯誼會長趙志成表示，這次停水太久，造成大家不便，請水公司縮短停水時程，且計畫性停水太久，應該減免水費，補償大家才合理。

北門里長謝秀霞指出，鳳山區半年停水4次，造成里長背黑鍋，挨罵辦事不力，無法讓水公司提早送水，水公司應水費打對折，才能避免經常性停水。

康姓自助餐業者說，停水超過2天，沒水洗菜、洗碗，無法做生意，已經影響生計，且沒水清理，會被檢舉環境髒亂，請水公司減少停水，並縮短停水時間；還有民眾要去旅館住2天，以免無水可用不便。

水公司規劃26輛水車送水，將設近百處加水站，市區以里活動中心及學校為主；楠梓、路竹、岡山、橋頭、阿蓮、燕巢、梓官增加廟宇，提供民眾就近取水。

此外，工業區、產業園區也受影響，包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓及仁武產業園區、仁大工業區，水公司已規劃澄清湖淨水場及北嶺加壓站，供廠商以水車載水使用。

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

高雄市15區將於2月21日大停水55小時，水公司規劃近百處加水站供民眾取水。（水公司提供）

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