幼貓感染皰疹病毒眼瞼結膜沾黏 術後開眼恢復大眼睛

吉吉術後右眼外觀及視力已接近正常，也順利被有緣人收養。（新北動保處提供）

2025/02/11 23:35

〔記者董冠怡／新北報導〕黑色幼貓「吉吉」在年約2至3個月齡大時，被送至中和動物之家收容，因嚴重感染貓疱疹病毒，除了打噴嚏與眼鼻有分泌物，也導致右眼結膜炎、眼瞼結膜沾黏，新北市動物保護防疫處長楊淑方今天表示，吉吉歷經手術治療，右眼已能完全打開，外觀與視力康復至接近正常，另找到歸屬被有緣人認養。

動保員邱麗芳說，類似情況的幼貓，往往因病情嚴重而無法張開眼睛，只能靠耐心醫治與細心照料，讓症狀逐漸緩解，然而，即便透過治療，其右眼仍因結膜沾黏，僅能開啟一小孔洞。

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楊淑方指出，吉吉剛抵達動物之家時，獸醫師看到牠的模樣，診斷後立即給予口服藥及抗病毒眼藥膏，等到牠成長至6個月大後，才安排手術。執業眼科獸醫師張佑安使用特殊顯微眼科器械，為牠進行右眼瞼結膜沾黏切除及整形手術，術後兩週傷口順利癒合。

獸醫師黃繼霆說明，幼貓因免疫系統尚未成熟，對皰疹病毒的抵抗力較差，病毒極易在幼貓間流行傳播，感染皰疹病毒可能出現食慾下降、發燒症狀，最為常見的是打噴嚏及眼鼻分泌物，病毒還會致使眼部疾病發生，尤其是結膜炎，嚴重時恐造成結膜與角膜沾黏，損害視力。

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