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    配合台灣燈會中壢洽溪路封街 「居民通行證」受限惹民怨

    配合台灣燈會中壢區洽溪路封街規劃宗教燈區，居民抱怨持「居民通行證」受限多。（記者李容萍攝）

    配合台灣燈會中壢區洽溪路封街規劃宗教燈區，居民抱怨持「居民通行證」受限多。（記者李容萍攝）

    2025/02/11 23:27

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」今年以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，設在機場捷運A18高鐵桃園站前的主燈區12日起開放，周邊機捷A19桃園體育園區站的第二展區「光的遊戲場」提早7日試營運，賞燈車潮讓原本交通量龐大的青埔地區交通在下班時間更塞了，其中洽溪路配合宗教燈區封街變成行人徒步區，雖提供「居民通行證」，居民卻反映出示通行證仍無法通行，痛批交通混亂、回家路迢迢。

    桃園市議員黃崇真、張曉昀接獲居民陳情表示，台灣燈會活動期間中壢區洽溪路配合封路，居民以為持通行證可通行，卻還是要繞到領航北路及高鐵南路走外圍才能回家，近日常卡在管制區內進退兩難，尤其下班時間要接送小孩，得繞一大圈不僅耽誤到時間，遊客的車也多，回家的路相當遙遠，也有許多居民反映相當不便，希望可以改善。

    市府文通局接獲陳情緊急調整方案，同意修改為永信路假日維持管制，即週休假日上午9點至晚上11點洽溪路永信路口不開放車輛穿越，平日下午1點至晚上11點持證開放通行，盼讓高鐵南路慢車道不會因右轉車流卡住，其餘路段依原管制時段辦理。

    2025台灣燈會於中壢青埔地區舉行，燈區周圍道路實施交管，甚至封路，讓在地社區居民抱怨回家的路變遠了。（記者李容萍攝）

    2025台灣燈會於中壢青埔地區舉行，燈區周圍道路實施交管，甚至封路，讓在地社區居民抱怨回家的路變遠了。（記者李容萍攝）

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