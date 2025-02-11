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    台灣燈會大溪燈區2/12開幕 5公尺「蛇躍陀螺轉動大溪」吸睛

    台灣燈會大溪燈區12日開幕，5公尺「蛇躍陀螺轉動大溪」吸睛。（記者李容萍攝）

    台灣燈會大溪燈區12日開幕，5公尺「蛇躍陀螺轉動大溪」吸睛。（記者李容萍攝）

    2025/02/11 23:04

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區公所響應「2025台灣燈會在桃園」辦理大溪區燈會，12日至23日在三角公園登場，主燈「蛇躍陀螺轉動大溪」設計獨特，高達5公尺的陀螺不僅美觀，還巧妙融入陀螺、豆干和木藝等元素，充分展現蛇年的生肖特色。主燈每小時轉動1次約7分鐘並配合音響燈光秀，寓意著圓滿與幸福的美好願景。

    大溪區長徐景揚表示，在燈會期間，雙心璀璨與愛情馬車的浪漫裝飾，為即將來臨的西洋情人節增添驚喜。璀璨的燈光映襯著夜空，營造出浪漫而熱烈的氛圍，使情侶們能在這個特別的時刻裡，共度美好而難忘的回憶。除了傳統的花燈展示，展區內還設有各式各樣的文化活動與精彩表演，讓每位遊客都能深入了解大溪的歷史與文化魅力。

    值得期待的是，12日下午5時40分開幕，當天邀請了地大嵙崁絲竹樂團、在地歌手林鴻銘，以及美華國小陀螺隊為大家帶來精彩的表演；在14日浪漫西洋情人節加碼「幸福音樂會」，是一場充滿愛與音樂的街頭藝人表演活動，15日將舉行精彩的幸福魔法秀。

    大溪警分局因應燈區周邊路幅狹窄，為讓遊客元宵燈會期間能交通順暢，規劃交通疏導措施，提醒民眾務必遵守交通規則及配合執勤員警指揮。交通疏導措施如下：大溪區三角公園展區的周邊道路於12日至23日每日下午5點至晚上10點，包括中正路改單行道往普濟路方向、民生路和登龍路20巷禁止車輛進入，以及三角公園週邊中央路劃設行人徒步區禁止車輛進入。

    雙心璀璨的浪漫裝飾。（記者李容萍攝）

    雙心璀璨的浪漫裝飾。（記者李容萍攝）

    台灣燈會大溪燈區12日開幕。（記者李容萍攝）

    台灣燈會大溪燈區12日開幕。（記者李容萍攝）

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