免費試喝是陷阱？買滴雞精結帳2包變3包 網喊：趕快檢舉！

今日有網友在DCARD上分享被強迫推銷滴雞精的經驗，引發熱議。示意圖，與本文內容無關。（資料照）

2025/02/12 00:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享自己在高鐵站購買滴雞精的離譜經歷，她原本只想買2包回家給阿嬤試喝，沒想到店員竟主動提議現場加熱一包讓她「試喝」，結果結帳時卻算三包價錢，讓她當場愣住，感覺自己被「強迫消費」，但因趕車來不及爭論，只好摸摸鼻子結帳離開。更讓她哭笑不得的是，阿嬤喝完後竟還不喜歡嫌棄，並叮囑她以後別亂花錢，讓她越想越是無奈。

原PO在貼文中表示，當時只是想拿DM看看，因為是第一次買這類產品，而且即使是小盒的也不便宜，結果店員熱情介紹，還說可以「試喝」，因此才想說買2瓶回去讓阿嬤喝喝看；但在她喝完後才發現，店員給她試喝的是她自己買的那一包，根本沒事先告知。結帳時，她不知不覺被多收一包的錢，讓她直呼被套路。

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貼文曝光後，網友一片怒火，「這個不客訴對不起自己，根本在騙」，「要是我當下就直接不買走人了」、「哪一家？趕快檢舉！」，也有人建議，「直接找他們總公司，再不行就向消基會申訴或通知媒體，這種店最怕被曝光」。

不少人也分享類似經驗，「中國景區的試吃餅乾是從盒子裡抽出來的，回家才發現少了一塊！」、「麥當勞店員問我要不要點心，我以為是送的，結果被偷偷加價！」。

也有網友認為，這種行為可能與業績壓力有關，感嘆，「代表生意不好，店員才會這樣推銷」，但強調，「不管是不是個人行為，這樣的手法就是不行」建議原PO積極投訴，避免更多人受害。

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