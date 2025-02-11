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    行經新竹市東大路、北大路口小心被「坑」 路面突塌陷

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞。（新竹市議員劉康彥提供）

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞。（新竹市議員劉康彥提供）

    2025/02/11 23:00

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥今晚行經東大路、北大路口，發現靠近新竹郵局旁斑馬線路面塌陷，趕賢通報市府相關單位，也提醒民眾及機車騎士行經時放慢速度，注意安全。

    劉康彥說，路面凹陷處大約1平方公尺，機車騎快點很容易打滑側翻，他通報市府後，沒看到有立交通錐等警示。據了解，下陷原因是交通處號誌管線造成，這條道路已多次路面凹陷，這幾天未下雨，路面為何會凹陷？他也轉交通處進場修復，避免意外發生。

    劉康彥晚間9點半回現場再次了解，仍未有任何警告提醒措施，汽車行經時避震器發出很大聲響，如果有機車騎士行經恐增加打滑風險，提醒市府趕緊處理，維護用路人的安全。

    工務處說，坑洞面積約1平方公尺，因號誌管線下陷造成，已請交通處對管線上下層進行高強度混凝土改善保護。預計明天進場處理，整個修復作業將於下週完成。

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞，市議員劉康彥通報市府搶修，提醒用路人注意安全。（新竹市議員劉康彥提供）

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞，市議員劉康彥通報市府搶修，提醒用路人注意安全。（新竹市議員劉康彥提供）

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞。（新竹市議員劉康彥提供）

    新竹市北大路、東大路口斑馬線路面塌陷1平方公尺坑洞。（新竹市議員劉康彥提供）

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