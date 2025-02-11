2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025/02/11 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府為讓蔬食者在台灣燈會能有安心飲食的選擇，在規劃「桃園好市」市集首創設置「植感桃園蔬食友善專區」，集結全國20多家蔬食品牌業者輪番登場，帶來多元口味的蔬食美食，受到蔬食民眾認同。市府觀光旅遊局今（11）日表示，即日起至2月23日，歡迎民眾搭乘桃園捷運至體育園區站賞燈、並品嚐位於桃園樂天棒球場旁文康路的美味蔬食！

觀旅局長周柏吟表示，桃園市政府在今年的台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，主要是發現有許多蔬食民眾在參與大型活動時，往往因為餐飲選擇有限，限縮蔬食者的用餐機會，十分不便；呼應全球對蔬食潮流的重視，滿足民眾對健康、永續飲食的需求。這不僅是台灣燈會的創新突破，更是桃園推動蔬食文化的重要里程碑。燈會現場匯聚全台各地的蔬食料理，為喜愛蔬食的朋友們提供友善且美味的餐飲選擇，也希望讓更多人感受到蔬食的多樣性與美味！」

請繼續往下閱讀...

這次蔬食專區中，除了桃園在地人氣蔬食品牌，展現家鄉味與創意，如「天昱坊客家蔬食」帶來經典的麻油飯、草仔粿、芋粿巧與蓮子糕，讓人一口吃出客家文化的溫度；「大盈諾麗果」以無農藥栽種的諾麗果製作蔬菜養生湯，暖胃又養生；「豆干叔叔雞蛋糕」創造爆紅點心，香氣四溢；「超素複合式蔬食」帶來多元創意料理，讓人驚喜連連；「瀚漟茶坊」的堅果奶蓋茶，成為燈會飲品界的超人氣選擇！

另外，蔬食名店聯手在燈會活動期間打造美味盛宴，包括路易莎咖啡旗下蔬食品牌「SUN BERNO 光焙若蔬食」，帶來美味熱狗堡與濃湯；台北的「一之軒優植聯盟」集結 Blivin Bakery、知初植物系永續廚房、綠帶純植物烘焙，提供高品質的純植物甜點與烘焙。

「塔可植男-WOOREAL」 帶來墨西哥風味的肉醬起司通心粉與濃起司通心粉；「波洛卡手作窯烤披薩」提供香氣逼人的披薩；「努得咖啡」與「靈感咖啡」聯手合作，提供創意咖啡與蔬食甜點；新北「悅納蔬食生活館」 和 「和財盛海素食專賣」帶來多元蔬食料理；竹北「fifteen拾吾純植西餐廳」 提供創意純植西式料理；台中的「蔬伯特炒麵麵包」，將炒麵與麵包結合；高雄「明宏拔絲地瓜」是的國宴級地瓜甜點；「溫老木蔬食刈包」帶來創意刈包，結合傳統與創新。

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，人氣爆棚。（桃巿觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法