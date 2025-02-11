高雄2/21大停水影響48萬戶被罵翻 協調15萬戶免停水或提前復水

水公司日前宣布高雄15區將於21日停水55小時，被民眾罵翻。（資料照，記者陳文嬋攝）

2025/02/11 22:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市近來經常停水，水公司日前又宣布高雄15區將於21日停水55小時，共影響48.7萬戶，被民眾罵翻說「高雄三不五時就大規模停水」；高市府緊急與經濟部、水公司協調，21日將大幅縮減停水時間及範圍，15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水。

2月21日台水公司辦理「竹寮2200mm錐形閥更換工程」，日前宣布包括阿蓮、橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、鳳山、大寮區（不含大發產業園區、和發產業園區大發基地） 將在本月21日週五夜間11點到24日週一早上6點全區停水，共停水55小時；小港、路竹、岡山、燕巢、大樹、左營、鼓山區則有部分區域停水，總計影響48.7萬戶。

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消息一出，許多民代都接獲民眾抱怨電話，痛罵高雄最近三不五時就大規模停水，台水公司好像總有修不完的工程。台水公司則解釋，高雄竹寮站前單噴孔錐形閥，為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，現因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水 。

高市府經發局今晚（11日）指出，與經濟部積極與台水公司協調，經過工程可行性與水源調度評估後，大幅縮減部分區域的停水時間與範圍。

經發局表示，21日停水範圍及時間將調整，大寮區原停水55小時，經檢討後「降壓縮小停水範圍」；鳳山區7里（包含文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，較原訂時間提前42小時復水，預計停水13小時；楠梓區全區原訂停水55小時，較原訂時間提前3小時復水，預計停水52小時。

經發局強調，經與台水公司協調，超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水，感謝經濟部、台水公司共同努力。未來，市府與水公司對於涉及大規模停水的水利工程，將更加審慎規劃完整配套措施，減少對市民朋友的影響。

經發局補充，停水期間，相關配套措施也持續加強中，包含民生用水已規劃加水站96處、調度共26輛水車；工業用水部分，已通知受影響園區業者進行儲水作業，並規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水。

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