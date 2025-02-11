山難頻傳 內政部授「登山4鐵則」：很困難但你非做不可

內政部授「登山4鐵則」以策安全。（資料照，玉管處提供）

2025/02/11 23:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒流、冷氣團接連來襲，讓雪季登山更夯，但也因此發生了多起意外。對此，內政部分享了「4項登山鐵則」，在意外發生時，幫自己爭取到更多的獲救機會。

內政部11日於臉書粉專表示，裝備不足、高山症、失溫、失聯及滑落等，都是輕忽了雪季的登山風險，而導致的山難案件。內政部因此分享了「4項登山鐵則」，呼籲「安全永遠是最重要的前提。」

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首先，「保持冷靜，很困難但你非做不可」。民眾如果落單、迷路時，需牢記STOP及333原則，要留在原地做好保暖、避免失溫。同時，人與背包切勿分離，背包裝備是待援過程的維生物資，也是安全度過第1晚的保障。

接著，「迷路千萬不要下切溪谷，很困難但你非做不可」。由於，台灣地形險峻，溪谷區域常有崩壁、高落差及峽谷等危險地形，若盲目的下切溪谷，可能陷入進退兩難的境地，應該保持高處，尋找開闊地，增加被發現的機會，並儘量保持手機電量，以便聯繫救援。

再來，「團進團出一起下山，很困難但你非做不可」。內政部提醒，登山前務必謹慎評估彼此的體能狀況、裝備準備及天氣預報，不論是自組團或商業團，都需保持隊形，若情況需要，應考慮陪同下山，避免落下任何1位成員。

最後，「遇到困難地形或惡劣天氣要撤退，很困難但你非做不可」。雪季期間的登山活動，風險遠高於一般季節，低溫環境、冰雪地形與岩石結冰，都會使難度倍增，千萬不要抱持僥倖心理，生命安全遠比登頂重要。

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