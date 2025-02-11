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    來空山祭過情人節！ 在阿凡達世界感受美聲搖滾浪漫氛圍

    文化局歡迎各界來空山祭過情人節。（南市文化局提供）

    文化局歡迎各界來空山祭過情人節。（南市文化局提供）

    2025/02/11 21:26

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受大小朋友喜愛的台南龍崎空山祭，活動雖已進入尾聲，但本週五的西洋情人節，市府文化局仍邀請知名的獨立樂團現場演出，讓民眾在如同「阿凡達世界」的夢幻情境中，感受美聲搖滾的浪漫氛圍。

    今年的龍崎空山祭以「焰土新生」為主題，呈現自然與科技交織的未來感，去年耶誕節期間開展後，遊客絡繹不絕，目前門票收入已突破480萬元。

    文化局統計，空山祭開展迄今，進場的參觀民眾已直逼7萬人次，活動將至本月16日告一段落，等於進入倒數。

    為了迎接情人節，文化局不僅於官方臉書推出留言抽獎活動，還與四四拍唱片行合作，邀請DSPS、庸俗救星½等樂團獻藝，帶來繚繞的空靈美聲，以及另類的搖滾曲風，在熱鬧氣氛的渲染下，讓民眾勇敢地向另一半示愛。

    本週五晚上6點起，連續2小時，在空山光影隧道舞台演出，讓現場民眾隨慵懶樂聲輕鬆搖擺，並對著戀人釋Funk情意，文化局歡迎大家來參與。

    現場還有「竹編戒指工作坊」，邀請民眾把握機會勇敢放閃，運用傳統技藝，體驗手作專屬的溫柔宣言，套牢與空山祭、愛人的甜蜜回憶。

    情人節當晚，獨立樂團將至空山祭現場演出，營造浪漫氛圍。（南市文化局提供）

    情人節當晚，獨立樂團將至空山祭現場演出，營造浪漫氛圍。（南市文化局提供）

    情人節當晚，獨立樂團將至空山祭現場演出，營造浪漫氛圍。（南市文化局提供）

    情人節當晚，獨立樂團將至空山祭現場演出，營造浪漫氛圍。（南市文化局提供）

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