新化朝天宮元宵限定八卦平安橋 為信眾驅邪押煞、掃除蜘蛛精！

新化朝天宮推出元宵節限定的「八卦平安橋」，象徵為民眾趕走蜘蛛精，驅邪、押煞、渡厄。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/11 21:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南新化朝天宮，元宵節將依循傳統舉辦夜祭，廟方結合風水穴位之說，並還原市定民俗「18嬈」情境，推出國內罕見的過八卦平安橋活動，為信眾驅邪、押煞，順利掃除蜘蛛精，消災、解危、渡厄，也一併躦轎腳、跨烘爐，向媽祖祈福，蛇年行大運。

一般廟宇在農曆年間都會有七星平安橋，而新化朝天宮則推八卦平安橋，且是「元宵限定」，正月15日才有，今已完成架設，明早開放，持續到夜祭。

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朝天宮主委許滄淵表示，新化舊稱「大目降」，在古代是地理師所指的「八卦穴」，中軸為原農會前的十字路口處，輻射出往台南、關廟、玉井、新市的4條主線，以及往大灣、唪口、礁坑、虎頭埤的4條副線，風水極佳。

許滄淵提到，除了八卦穴之外，還有「七星墜地」之說，就是附近的清水寺、觀音亭、上帝廟、太子廟、武安宮、朝天宮與天壇護安宮等，為新化帶來好福氣。

至於18嬈遶境，許滄淵說，相傳農曆年後，一向勤儉樸實的新化婦女，會像中邪般，行為怪異，鄉親束手無策，求助媽祖，稱是八卦穴中的蜘蛛精作祟，要恭請眾神在元宵夜出巡來驅除。

當時動員各式神轎、陣頭等在市區遊行，青壯年手持火把，配合敲鑼打鼓，遶境大街小巷，將八卦穴中的蜘蛛網燒除殆盡。

許滄淵指出，連續3晚的遶境，順利趕走了蜘蛛精，期間各庄頭也配合施食普度，後來大目降婦女也恢復正常生活，演變至今日，在元宵節以七星八卦夜祭儀式，延續傳統民俗，活動三年一科。

為宣揚18嬈的遶境祈福，朝天宮在元宵節都會搭設八卦橋，讓信眾驅邪、押煞、消災、解危、渡厄，也敲鑼、擊鼓、躦轎腳、跨烘爐，並讓道長改運，一切平安、順利，許滄淵歡迎各界來參加。

新化朝天宮推出元宵節限定的「八卦平安橋」，象徵為民眾趕走蜘蛛精，驅邪、押煞、渡厄。（記者吳俊鋒攝）

走八卦平安橋後，一併躦轎腳，獲得媽祖庇佑。（記者吳俊鋒攝）

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