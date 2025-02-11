小琉球紅底白斜線「潛水旗」亮相

小琉球載客潛水船舶，現在都有配置紅底白斜線旗。（記者陳彥廷攝）

2025/02/11 21:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球是國內潛水運動盛地，但潛客與船舶使用因區域重疊的衝突亦與日俱增，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）備妥「潛水旗」，未來載客出海潛水的船舶就能懸掛，能提醒其它行經的船家。

小琉球水域遊憩活動興盛，其中潛水運動更受青睞，鵬管處依水域遊憩活動管理辦法中載客潛水船舶必須在潛客從事潛水活動時，於船上升起潛水旗幟的規定，並由海巡署琉球新安檢所合作，將旗幟分發給申請出港的載客潛水船舶，告知船舶業者升起潛水旗幟規定。

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鵬管處表示，這次發放的是紅色潛水旗，國際海事中又稱diver below的旗幟，又被部分人稱為scuba旗，潛水員在進行潛水活動時應在浮球、浮具等等掛上這面識別旗，採取紅色的自明性更高，長久下來，已成為潛界共同訊號。

鵬管處說，小琉球海域目前有船潛的水肺潛水部分有10個水上浮球供繫錨，自由潛水則是有3個，載客出海的船舶配置並升旗警示，自由潛水客則是在浮球或扣住的救生圈上升旗，現已備妥載客潛水船舶所需的潛水旗幟，盼每一艘參與潛水活動的船舶都能合規操作，皆能提高自明性，讓來往的船舶能夠更加了解目前水域是否有正在潛水活動正在進行。

小琉球載客潛水船舶，現在都有配置紅底白斜線旗。（記者陳彥廷攝）

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