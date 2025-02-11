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    山陀兒倒整片！屏東台17線也要「電線下地」 首期2公里

    山陀兒造成台17線電線桿傾倒整排。（資料照，記者陳彥廷攝）

    山陀兒造成台17線電線桿傾倒整排。（資料照，記者陳彥廷攝）

    2025/02/11 21:01

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台17線東港大潭路段的台電電桿，去年山陀兒颱風中是整片被吹至傾倒，長年逢強風就易傾倒，已成東港地區供電隱憂，民進黨立委徐富癸爭取台電進行「電線下地」工程，盼穩定供電。

    東港地區長期受西南風影響，去年又受山陀兒颱風侵襲，部分電桿傾倒無法供電，已影響供電安全甚至用路安全，其中又以台17線大潭路段258至261公里的沿海路段，因屢有強勁風勢是首當其衝。

    徐富癸指出，山陀兒時電線桿受強風吹襲，長達約2公里的電桿全面傾倒，造成東港供電不穩，而東港是重要漁業與觀光城市，台17線更是南北交通要道，為穩定供電及提升道路景觀，爭取台17線版的「電線下地」，電線地下化後不僅能優化市容，也能提升供電穩定性，減少災害風險。他強調，這不僅是美觀問題，更關係供電安全與基礎建設的長遠發展。

    屏東近年才因進行屏鵝公路地下化後，讓恆春半島在數個颱風侵襲後未出現主幹線停電問題，坊間聲浪開始從影響行車到出現正評，徐富癸昨天召集台電及地方民代共同會勘確定，台電今年將先行推動2公里的地下化工程，以提升供電穩定性與道路景觀。

    台電屏東區營業處說明，首階段地下化工程長度約2公里，優先針對風險較高區域進行電纜下地作業，以減少強風吹襲對電桿的影響，確保電力設施穩定，並降低極端氣候造成的電桿傾斜或倒塌風險。工程完工後，將視執行情況進一步評估擴大地下化範圍，以提升沿線供電品質與基礎建設韌性。

    徐富癸強調，這項工程只是電桿地下化首步，未來將持續監督進度，並與台電溝通爭取更多區域納入地下化計畫，推動屏東電力基礎建設現代化，強化電網韌性與基礎設施發展。

    山陀兒造成台17線電線桿傾倒整排。（資料照，記者陳彥廷攝）

    山陀兒造成台17線電線桿傾倒整排。（資料照，記者陳彥廷攝）

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