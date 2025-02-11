為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週三各地有雨！入夜雨勢明顯 賞燈留意天候變化

    週三各地有陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。（資料照）

    週三各地有陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。（資料照）

    2025/02/11 21:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（12日）鋒面通過各地有雨，特別是入夜後雨勢更為明顯，請民眾外出記得攜帶雨具，並留意天氣變化。

    中央氣象署預報，週三鋒面通過，天氣不穩定請全台各地留意短暫強降雨，可能會伴隨強陣風等較劇烈天氣現象；開車也請多加注意，入夜後雨勢將再轉明顯，其中在基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

    溫度方面，週三白天由於各地陰雨，高溫相較於今天下降，各地普遍約18到21度；澎湖全天15到18度，金門13到17度，馬祖12到17度，請民眾適時調整穿著。

    中央氣象署提醒，今晚至明日馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，民眾開車也請注意安全；恆春半島易有8到9級強陣風，基隆北海岸亦有較強陣風。

    天氣風險公司指出，受到南方雲系影響各地皆有陣雨，中南部整日及北部晚間起降雨多，白天水氣持續北上，包括北台灣在內，同時北邊有鋒面系統逐漸接近，由於這次鋒面本身結構較好，加上水氣多，因此局部地區的雨勢可能會較大一些，感受上會比較像春雨，提醒大家週三晚上如果要外出看燈會的話，務必要多加注意。

    紫外線指數部分，全台均為「中量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場為偏東風至東南風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通等級；馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    氣溫方面，週三各地清晨低溫約14到18度，高溫約18到21度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週三各地清晨低溫約14到18度，高溫約18到21度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三全台均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三全台均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播