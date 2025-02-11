週三各地有雨！入夜雨勢明顯 賞燈留意天候變化

週三各地有陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。（資料照）

2025/02/11 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（12日）鋒面通過各地有雨，特別是入夜後雨勢更為明顯，請民眾外出記得攜帶雨具，並留意天氣變化。

中央氣象署預報，週三鋒面通過，天氣不穩定請全台各地留意短暫強降雨，可能會伴隨強陣風等較劇烈天氣現象；開車也請多加注意，入夜後雨勢將再轉明顯，其中在基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

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溫度方面，週三白天由於各地陰雨，高溫相較於今天下降，各地普遍約18到21度；澎湖全天15到18度，金門13到17度，馬祖12到17度，請民眾適時調整穿著。

中央氣象署提醒，今晚至明日馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，民眾開車也請注意安全；恆春半島易有8到9級強陣風，基隆北海岸亦有較強陣風。

天氣風險公司指出，受到南方雲系影響各地皆有陣雨，中南部整日及北部晚間起降雨多，白天水氣持續北上，包括北台灣在內，同時北邊有鋒面系統逐漸接近，由於這次鋒面本身結構較好，加上水氣多，因此局部地區的雨勢可能會較大一些，感受上會比較像春雨，提醒大家週三晚上如果要外出看燈會的話，務必要多加注意。

紫外線指數部分，全台均為「中量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風至東南風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通等級；馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣溫方面，週三各地清晨低溫約14到18度，高溫約18到21度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三全台均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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