超轟狂！台東炸虎爺、炸寒單 元宵節前夕愛心炸一波

台東炸虎爺聲勢震撼。（記者劉人瑋攝）

2025/02/11 22:17

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東炸虎爺、炸寒單開炸！官方或天后宮元宵活動明天才開始，台東民間、店家版活動今天已提前展開，新生路歐巴螞蛋糕烘焙坊下午4點展開一連串活動，直到入夜，市區也處處傳出長串鞭炮轟炸聲。

烘焙坊副總經理董晉呈說，長輩曾夢見神明寒單爺，因此除了元宵炮炸寒單，同時製作大量「寒單餅」贈與公益團體，期盼愛心廣布，也將神明的關懷化做對社會的愛心。

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活動高潮始於炸虎爺，民間習俗上，虎爺是兒童保護神，同時也招財、吃炮，轎班扛起神轎、內奉虎爺，在成堆小山炮仗上接受轟炸；接著是炮炸寒單，眾人扛轎遶行，轎上肉身寒單在炮火洗禮中紋絲不動，圍觀眾群則紛紛躲避。

不過，從「後退程度」可分辨是否是台東人，有男子帶著來自南投的女友，他淡定雙手插口袋觀賞炸寒單，神轎隨炮而來時頂多扭頭、瞇著眼，女友則在他身後摀耳狂閃，突然一封排炮直射而來，更是嚇得驚聲尖叫，還是身後中年男出腳相救，將炮踢飛。來自加拿大的外籍遊客說，無意間闖入，根本不知為何炮炸，「很難令人置信」。

而今天的活動只算是系列元宵活動的前戲，明、後天才正式進入高潮。

台東元宵節重頭戲炸寒單超「轟狂」。（記者劉人瑋攝）

外籍遊客專心錄。（記者劉人瑋攝）

小朋友想看又害怕，只能多包幾層。（記者劉人瑋攝）

炸虎爺率先登場。（記者劉人瑋攝）

台東元宵節重頭戲炸寒單，炮火四射。（記者劉人瑋攝）

店家請來肉身寒單演出。（記者劉人瑋攝）

店家請來肉身寒單演出。（記者劉人瑋攝）

持香大步上前、準備登場的炮手。（記者劉人瑋攝）

炮火來自四面八方，在肉身寒單身上炸開。（記者劉人瑋攝）

炮火在肉身寒單身上炸開。（記者劉人瑋攝）

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