相處久了會膩？男友提開放式性關係 她查手機秒心碎：沒在藏了…

有網友上網PO文詢問男友種種可疑行徑，引發討論。（情境照）

2025/02/11 21:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在《Dcard》發文，與男友交往一年多，近期發現對方行為越來越可疑；不僅對外遇話題輕描淡寫，甚至手機裡存放許多女性照片，還在街頭拍攝情人節徵友看板。最震驚的是，她在男友瀏覽紀錄中發現大量約砲網站，質問時男友非但不覺得有問題，還大言不慚表示，「在一起久了會膩」，甚至提議開放式性關係，讓她晴天霹靂，三觀炸裂。

女網友在貼文 中描述，男友交往前對她百般呵護，節日送禮、貼心關心樣樣不少，熱戀時期更是把她捧在手心裡。但交往一年後，他開始對重要的價值觀問題敷衍帶過，追劇時對「出軌」劇情的態度也相當冷漠。她原本以為只是觀念不同，直到最近發現他的手機相簿裡，存滿不明女性的照片，包含前曖昧對象，還有她沒看過的女生，除此之外還有大量約砲網站的瀏覽紀錄，讓原PO徹底心寒。

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貼文曝光後，網友幾乎一面倒勸她分手，直言，「這種人根本沒愛你的心，趕緊跑吧！」、「他會膩，你還要留著等他膩完？」、「你以為這是第一次，其實下次翻手機還會看到更多」；也有人分享親身經歷，警告樓主，「拖越久只會越痛苦，我前男友說沒事，結果轉頭就在交友軟體約人出國兩天一夜！」

不少人則認為男友的行為根本是出軌前奏，「他已經沒在藏了，是妳寵壞他！」、「連約砲網站都留著，還敢跟妳說開放關係？真是無恥到極點」、「這種人沒救，快刀斬亂麻，不要猶豫！」認為男友根本沒有反省之心，勸她別再抱持改變對方的幻想，果斷分手才是唯一的出路。

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