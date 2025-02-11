鹽水蜂炮開炸夜犁炮嗨翻 在地人疾呼不要擋炮

鹽水蜂炮今日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻。（記者李惠洲攝）

2025/02/11 20:27

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水蜂炮今日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻，在地民眾表示，蜂炮施放是要敬獻神明，呼籲民眾不要擋炮，至少距離5公尺，讓蜂炮順利施放出去。

鹽水蜂炮活動今日上午在鹽水武廟啟炮後，神轎開始繞境，晚間7時起再從武廟出發遶境，分成4條路線，以土庫等里的炮城較多且集中，土庫上帝廟周邊社區炮城在廟前廣場陸續施放為最高潮。

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不少民眾表示，下班後呼朋引伴直接殺到鹽水，有人是每年一定參加，體驗緊張刺激的炸射，全身防護裝備炮痕累累，就是年年累積的戰果。

有些民眾自恃已有萬全裝備，緊緊靠在炮城旁邊，但蜂炮一出，威力驚人，在安全帽前爆裂，還是不自覺抱頭閃躲。有些人以為躲得老遠觀賞，不會被蜂炮螫到，但還是被亂竄的蜂炮螫得驚聲尖叫。

明晚6時30分起神轎從武廟出發，分5條路線遶境，晚上9時起在鹽水國中施放主炮城，今年主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，透過特別打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮正式施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火。

鹽水蜂炮今日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻。（記者李惠洲攝）

鹽水蜂炮今日上午啟炮後，雖未逢假日，晚間仍湧入大批人潮，跟隨神轎遶境，犁炮民眾嗨翻。（記者李惠洲攝）

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