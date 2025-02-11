台灣燈會主燈「無限樂園」 今夜試燈展演搶先看

2025台灣燈會主燈11日晚間試燈，燈光秀展演融入飛機元素。（記者蔡昀容攝）

2025/02/11 19:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年台灣燈會策畫雙展場，主燈首次以抽象符號「無限符號」呈現，今天（11日）舉行贈燈儀式並試點燈。觀光署署長周永暉表示，展場宛如「沒有雲霄飛車的迪士尼」，帶來一波又一波的驚喜，也期許燈會年年進步，讓民眾在傳統中發覺創意。

台灣燈會12至23日登場，以「光聚千塘串桃園」為主軸，分為兩個展場，機捷A18站「主燈展演場」，以及機捷A19站周邊「光的遊戲場」，共1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出140多座主題燈、480多件作品。

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觀光署規劃的「主燈展演場」，今天舉行中華電信贈燈儀式，並試點燈，為明天元宵節正式點燈暖身，由交通部政務次長陳彥伯、桃園市長張善政、中華電信董事長簡志誠等人主持。

現場群眾高舉手機屏氣凝神，等待主燈亮起，現場音樂響起，主燈燈亮旋轉，呈現山海並融入飛機等元素，帶來3分鐘多的精彩展演。

主燈「無限樂園」高18公尺，不以具象蛇為造型，而是無限符號呈現，這是首次採用抽象符號的主燈，由藝術家李明道（AKIBO）設計，隱含「無限大、無限希望」之意，迎來更美好的一年。

主燈展演場總策展楊佳璋說，「無限樂園」造型特殊，沒有現成面板能用，因此將PC耐力板鑽孔，裝上16萬顆LED燈，再以電腦程式控制。主燈展演約3分鐘多，燈會期間每晚6點至9點30分，半小時1場。

主燈展演場以棒球場為概念規劃動線，展示1座主燈、2大副燈和6個主題燈區。本壘位置是主燈「無限樂園」，一壘是科技副燈「航向守護」，二壘是主題燈「花蝶嬉春」，三壘是傳統副燈「福耀蛟龍」，投手丘是主題燈「投出榮耀」。

周永暉受訪指出，他推薦「科技創潮」主題燈區，運用AR、VR、AI體感偵測與民眾互動。其中「好運投手丘」，螢幕將隨機出現明星棒球員陳傑憲、潘傑楷或林安可，教民眾練投，系統將偵測民眾動作並拍照，登於明星球員卡，讓民眾掃碼下載留存。

周永暉表示，該燈區還有「台灣好好玩」，可以一次讓15人同樂，民眾透過踩踏裝置，認識各縣市特色，是另類旅遊方式。

周永暉表示，燈會人潮會受天數、天氣、場地等因素影響，今年預估吸引1000至1500萬人次。疫情之前2019年屏東場1339萬人次，2023年台北場1235萬人次，2024年台南場因為天數多、累計人次也多，達到1520萬人次。

2025台灣燈會主燈11日晚間試燈，展演融入台灣山海風景。（記者蔡昀容攝）

2025台灣燈會主燈11日晚間試燈。（記者蔡昀容攝）

2025台灣燈會「科技創潮」主題燈區的「好運投手丘」，螢幕上的明星棒球員教民眾練投，系統將偵測民眾動作並拍照，登於明星球員卡，讓民眾掃碼下載留存。（記者蔡昀容攝）

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