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    鹿港龍山寺旁57坪地 7連「發」18888888成交

    彰化縣政府日前標售土地，一塊鹿港龍山寺附近的住宅地，面積57.2坪，最終以1888萬8888元成交，比底價高出188萬多元。（縣府提供）

    彰化縣政府日前標售土地，一塊鹿港龍山寺附近的住宅地，面積57.2坪，最終以1888萬8888元成交，比底價高出188萬多元。（縣府提供）

    2025/02/11 20:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮古蹟多、寺廟多，是熱門觀光地，市區住宅用地供應稀少，日前，縣府標售一塊位於龍山寺附近的住宅地，面積57.2坪，最終以1888萬8888元成交，比底價高出188萬多元，單坪價格約33萬，比底價每坪29萬多元，每坪就高出3萬多元，買家有備而來。

    這塊地位於鹿港鎮鹿盛段208地號，面積雖小，但地段佳，距離鹿港龍山寺不遠，靠近臨鹿港溪的復興南路，要往台76線東西向快速道路、國道1號中山高速公路及台61線西濱快速道路都很方便，但該地現況遭私人建物占用，縣府採現狀標售，得標後不辦理點交。

    儘管如此，縣府設定的底價為每坪29萬7190元，總價1700萬6383元，上個月開標時，僅1人出價，但這名神秘買家以總價1888萬8888元得標，金額刻意選用寓意「發發發」連續7個「發」的吉祥數字，顯示勢在必得的決心。

    這次縣府財政處共標售3筆住宅土地，位於台中市的1筆無人投標而流標，位於彰化縣內的2筆均順利標出，除了鹿港這一塊之外，另一塊在埔心鄉員鹿路二段及30巷區塊，在義民段共5個地號（210、214、217、276、279）的住宅地，總面積468坪，每坪底價23萬6364元，總底價1億1061萬0500元，最終由不動產開發商以高於底價8500元，以1億1061萬9000元得標。

    彰化縣政府標售鹿港龍山寺附近一塊不到60坪的住宅地，土地現況被建物占用，得標後不辦理點交，但還是有買家以高出底價188萬元，用1888萬8888元金額投標而成交。（縣府提供）

    彰化縣政府標售鹿港龍山寺附近一塊不到60坪的住宅地，土地現況被建物占用，得標後不辦理點交，但還是有買家以高出底價188萬元，用1888萬8888元金額投標而成交。（縣府提供）

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