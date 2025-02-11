台南縮小版「穿越虛線」惹議 換車道沒打方向燈成功撤單

路段中間的虛線，是台南市區常見的「創意標線」（穿越虛線）。（記者王捷攝）

2025/02/11 19:53

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男騎士被檢舉變換車道沒打方向燈，他主張台南市府的標線設計不明，高雄行政法院調查，發現台南特別的「創意虛線」（穿越虛線），不符合標線設置規定，所以撤銷罰單。南市交通局指出，未來標線繪製將全面檢討，如果未來有類似狀況，將不會開罰。

2023年間，吳男騎車到台南東區林森路1段，進入機慢車優先道與外側快車道合併的漸變路段，由於跨越一段「虛線」被民眾檢舉，未打方向燈進入混合車道。警一分局認定違規開罰1200元。吳男不服，認為自己是沿著原車道行駛，沒有明顯的變換車道行為，且路段標線設置不清。

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法官認為，南市府標線設置方式與「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分規定不符，可能導致駕駛人誤解交通環境，影響行車判斷。

原來，吳男被認為違規的地點，有段「創意虛線」，交通局最初認定該標線為「臨時性標線」，後來又改口稱那段「虛線」是「穿越虛線」。

「穿越虛線」是指上交流道時，要進入外側車道前的一段虛線，需要打方向燈，市府也主張「穿越虛線」設計在一般道路，用意是提醒民眾到路口30、60公尺前，提早切換到外側車道。

但是，法院認為這不是「穿越虛線」，因為依標線法規，穿越虛線必須寬15或30公分，長1公尺、間隔2公尺。但是南市府的版本是「迷你版」，寬10公分、長1公尺、間距1公尺，不符法規，因此欠缺明確性，撤銷1200元罰單。

警方認為，這種「創意虛線」更像是「行車引導線」，就是路口協助汽車轉彎的虛線，跨越「行車引導線」未打方向燈沒有違規，「創意虛線」是設置在路段中，而不是路口，民眾未打方向燈也不會受罰，只是如果被檢舉，交通裁決中心又誤判標線，會收到罰單，而且如果發生交通事故，也會影響肇事責任判定。

由於類似的「創意虛線」在市區很常見，交通局表示，針對類似的標線將全面檢討，未來有類似狀況也不會開罰。

「穿越虛線」是上交流道時常看到的標線。（翻攝「道路交通標誌標線號誌設置規則」）

「行車引導線」是為協助汽車轉彎通過路口。（記者王捷攝）

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