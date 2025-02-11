南投燈會16日閉幕 元宵節辦猜燈謎活動

南投燈會結合水舞與絢爛的煙火秀演出，極具聲光震撼效果。（南投縣政府提供）

2025/02/11 20:04

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投燈會16日即將閉幕，縣府統計至2月9日入園賞燈人次已達到436萬，緊接下來每天都還有結合煙火秀、無人機展演的水陸空3D水舞劇院演出，以及舞蹈、管絃樂多項精彩表演，明天元宵節還推出猜燈謎活動，增添節慶氣氛。

今年南投燈會共規劃11個主題燈區，主燈「拾來富貴」以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演，成為燈會最大亮點，其他主題燈區也都各具特色。此外，今年燈會也攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出結合無人機、煙火秀的水陸空3D水舞劇院演出，場景夢幻，極具聲光震撼效果，吸引不少外縣市民眾專程來欣賞。

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南投縣政府表示，南投燈會即將於16日閉幕，惟每天仍推出水舞劇院及多項精彩表演活動，包括明天元宵節晚間6點半起，由藍田書院主辦的元宵猜燈謎活動，15日則有曼暉舞蹈團、原火樂團及嘻哈之夜演出，16日閉幕則有樂興之時管絃樂團及薪傳舞蹈團壓軸表演。

南投縣長許淑華表示，去年南投燈會創下550萬人次賞燈紀錄，帶動周邊經濟產值超過33億元，今年希望突破去年紀錄，吸引更多人潮與商機。

南投燈會主燈「拾來富貴」，玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演。（南投縣政府提供）

南投燈會推出水陸空3D水舞劇院演出，場場座無虛席。（南投縣政府提供）

南投燈會攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，結合數百架無人機進行展演。（南投縣政府提供）

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