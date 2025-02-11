為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投燈會16日閉幕 元宵節辦猜燈謎活動

    南投燈會結合水舞與絢爛的煙火秀演出，極具聲光震撼效果。（南投縣政府提供）

    南投燈會結合水舞與絢爛的煙火秀演出，極具聲光震撼效果。（南投縣政府提供）

    2025/02/11 20:04

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投燈會16日即將閉幕，縣府統計至2月9日入園賞燈人次已達到436萬，緊接下來每天都還有結合煙火秀、無人機展演的水陸空3D水舞劇院演出，以及舞蹈、管絃樂多項精彩表演，明天元宵節還推出猜燈謎活動，增添節慶氣氛。

    今年南投燈會共規劃11個主題燈區，主燈「拾來富貴」以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演，成為燈會最大亮點，其他主題燈區也都各具特色。此外，今年燈會也攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出結合無人機、煙火秀的水陸空3D水舞劇院演出，場景夢幻，極具聲光震撼效果，吸引不少外縣市民眾專程來欣賞。

    南投縣政府表示，南投燈會即將於16日閉幕，惟每天仍推出水舞劇院及多項精彩表演活動，包括明天元宵節晚間6點半起，由藍田書院主辦的元宵猜燈謎活動，15日則有曼暉舞蹈團、原火樂團及嘻哈之夜演出，16日閉幕則有樂興之時管絃樂團及薪傳舞蹈團壓軸表演。

    南投縣長許淑華表示，去年南投燈會創下550萬人次賞燈紀錄，帶動周邊經濟產值超過33億元，今年希望突破去年紀錄，吸引更多人潮與商機。

    南投燈會主燈「拾來富貴」，玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演。（南投縣政府提供）

    南投燈會主燈「拾來富貴」，玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演。（南投縣政府提供）

    南投燈會推出水陸空3D水舞劇院演出，場場座無虛席。（南投縣政府提供）

    南投燈會推出水陸空3D水舞劇院演出，場場座無虛席。（南投縣政府提供）

    南投燈會攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，結合數百架無人機進行展演。（南投縣政府提供）

    南投燈會攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，結合數百架無人機進行展演。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播