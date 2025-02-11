為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    元宵限定美食！鹿港人吃「上元圓」 百年老店每年只賣2天

    鹿港人元宵節不吃湯圓，只吃蒸的湯圓，鹿港人稱為「上元圓」，玉珍齋堅持傳統以月桃葉作為鋪底。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人元宵節不吃湯圓，只吃蒸的湯圓，鹿港人稱為「上元圓」，玉珍齋堅持傳統以月桃葉作為鋪底。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/11 19:27

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港人元宵節不吃湯園，只吃「上元圓」！知名的鹿港百年糕餅老店玉珍齋老闆黃一彬表示，絕大多數台灣人元宵節都是吃「煮」的湯圓，鹿港人則是百年來都是吃「蒸」的湯園，就叫「上元圓」，最特別的就是花生口味的內餡還會加入橘皮，更是許多鹿港人元宵必吃的最愛。

    黃一彬表示，元宵節又叫「上元節」，鹿港人百年來都是用「上元圓」來拜拜，而不是湯圓。「上元圓」單顆比湯圓大一點，又比肉圓小一點，Ｑ彈外皮原料為糯米，口味有鹹有甜，甜的有紅豆、綠豆、花生與芝麻，鹹的內餡就是豬肉，並堅持傳統以月桃葉為鋪底，上頭綴著紅點的數目，則是口味的密碼。

    黃一彬指出，鹿港玉珍齋的元宵限定版的「上元圓」，早年只開賣元宵節一天，從一大早6、7點就開門營業，因為許多人反應都買不到，就順應民意，改為一年只賣2天，也就是元宵節的前一天與元宵節當天，這是在地人必買必吃的年節美食，他自己打從小時候就很期待元宵節到來，終於可以吃「上元圓」，每次都要吃好幾顆才會過癮。

    鹿港鎮民何美惠今天特別趕來採買， 就怕晚了一步就會買不到。何美惠說，「上元圓」很好吃，不必像湯圓還要煮，可以直接上桌拜拜，拜完就可以吃到肚子，尤其是花生風味更是一絕，在花生內餡加入細細橘皮，吃起來更加順口，只要慢了一步，就會買不到了。

    知名的鹿港百年糕餅老店每年只有在元宵節才賣「上元圓」，業者黃一彬說，因為太多人買不到，近年在元宵節前一天提早開賣。（記者劉曉欣攝）

    知名的鹿港百年糕餅老店每年只有在元宵節才賣「上元圓」，業者黃一彬說，因為太多人買不到，近年在元宵節前一天提早開賣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人元宵節必買「上元圓」來拜拜，拜完之後再祭五臟廟，提前開買就怕買不到。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人元宵節必買「上元圓」來拜拜，拜完之後再祭五臟廟，提前開買就怕買不到。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人元宵節必吃的「上元圓」，花生口味內餡還有切細橘皮，風味一絕。（記者劉曉欣攝）

    鹿港人元宵節必吃的「上元圓」，花生口味內餡還有切細橘皮，風味一絕。（記者劉曉欣攝）

    鹿港玉珍齋是百年糕餅店，每年只有元宵檔期才開賣傳統「上元圓」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港玉珍齋是百年糕餅店，每年只有元宵檔期才開賣傳統「上元圓」。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播