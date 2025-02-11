元宵限定美食！鹿港人吃「上元圓」 百年老店每年只賣2天

鹿港人元宵節不吃湯圓，只吃蒸的湯圓，鹿港人稱為「上元圓」，玉珍齋堅持傳統以月桃葉作為鋪底。（記者劉曉欣攝）

2025/02/11 19:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港人元宵節不吃湯園，只吃「上元圓」！知名的鹿港百年糕餅老店玉珍齋老闆黃一彬表示，絕大多數台灣人元宵節都是吃「煮」的湯圓，鹿港人則是百年來都是吃「蒸」的湯園，就叫「上元圓」，最特別的就是花生口味的內餡還會加入橘皮，更是許多鹿港人元宵必吃的最愛。

黃一彬表示，元宵節又叫「上元節」，鹿港人百年來都是用「上元圓」來拜拜，而不是湯圓。「上元圓」單顆比湯圓大一點，又比肉圓小一點，Ｑ彈外皮原料為糯米，口味有鹹有甜，甜的有紅豆、綠豆、花生與芝麻，鹹的內餡就是豬肉，並堅持傳統以月桃葉為鋪底，上頭綴著紅點的數目，則是口味的密碼。

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黃一彬指出，鹿港玉珍齋的元宵限定版的「上元圓」，早年只開賣元宵節一天，從一大早6、7點就開門營業，因為許多人反應都買不到，就順應民意，改為一年只賣2天，也就是元宵節的前一天與元宵節當天，這是在地人必買必吃的年節美食，他自己打從小時候就很期待元宵節到來，終於可以吃「上元圓」，每次都要吃好幾顆才會過癮。

鹿港鎮民何美惠今天特別趕來採買， 就怕晚了一步就會買不到。何美惠說，「上元圓」很好吃，不必像湯圓還要煮，可以直接上桌拜拜，拜完就可以吃到肚子，尤其是花生風味更是一絕，在花生內餡加入細細橘皮，吃起來更加順口，只要慢了一步，就會買不到了。

知名的鹿港百年糕餅老店每年只有在元宵節才賣「上元圓」，業者黃一彬說，因為太多人買不到，近年在元宵節前一天提早開賣。（記者劉曉欣攝）

鹿港人元宵節必買「上元圓」來拜拜，拜完之後再祭五臟廟，提前開買就怕買不到。（記者劉曉欣攝）

鹿港人元宵節必吃的「上元圓」，花生口味內餡還有切細橘皮，風味一絕。（記者劉曉欣攝）

鹿港玉珍齋是百年糕餅店，每年只有元宵檔期才開賣傳統「上元圓」。（記者劉曉欣攝）

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