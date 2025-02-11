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    日本公廁為何始終乾淨！網曝「這」關鍵：輪到我時像剛打掃過

    近日有網友在Dcard發文點出台日公廁差異，引發討論。（資料照）

    近日有網友在Dcard發文點出台日公廁差異，引發討論。（資料照）

    2025/02/11 19:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名旅居日本的台灣網友近日在論壇《Dcard》發文，分享對日本公廁乾淨程度的觀察。她表示，每次在車站廁所外看到排隊人潮，使用量明明很大，但輪到自己時，廁所卻依舊乾淨整潔；除了馬桶座墊上沒有尿漬，旁邊還常有酒精可供消毒。相較之下，台灣的公廁環境卻常見髒亂，讓她好奇，「為什麼日本人總能留給下一位乾淨的廁所？」

    貼文 ，原PO指出，因為許多人擔心座墊不潔，寧願選擇蹲式廁所，導致台灣的坐式馬桶使用率不高；但蹲式廁所地面往往有尿漬或莫名潮濕，甚至經常遇到沒人沖水的情形。她質疑，台灣人是否因為不相信能維持整潔，導致坐式馬桶難以普及？同時也認為如果自己是日本人，來台旅遊時看到這樣的廁所環境，一定會覺得落後又不衛生。

    貼文曝光後，引發許多網友共鳴，不少人認為關鍵在於公德心，直言，「台灣很多人上完廁所連沖水鍵都懶得按」、「使用坐式馬桶時，因為怕接觸到別人的尿漬，許多女生選擇半蹲，但結果反而一樣尿灑得到處都是，也不清潔，最後導致廁所越來越髒」；也有網友分享自身經驗，提到英國的坐式馬桶同樣保持得很乾淨，認為關鍵在於「大家都乖乖坐著使用，不會踩上去或半蹲」。

    另一派網友則認為文化影響更大，表示，「日本人習慣使用後維持整潔，不會讓下一個人覺得噁心」、「很多日本人會自備紙巾擦馬桶座，甚至隨手整理」、「曾在百貨公司看到貴婦用完廁所後，隔間乾淨到像剛清理過」。也有台灣網友無奈直言，「大家都不願先改變，就只能繼續惡性循環」。

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