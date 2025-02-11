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    彰化整修「平地森林」 王惠美：來溪州公園享受滿滿芬多精

    彰化縣政府將投入1163萬元經費，修繕溪洲公園森林區內木棧道等設施，並規劃「框景座椅小屋」，增加拍照景點。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府將投入1163萬元經費，修繕溪洲公園森林區內木棧道等設施，並規劃「框景座椅小屋」，增加拍照景點。（彰化縣政府提供）

    2025/02/11 18:58

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州公園成立20年，佔地123公頃，是台灣最大平地森林公園，然而公園內木棧道設施長年未修，已出現不少毀損，為此彰化縣政府投入1163萬元經費修繕森林區內木棧道等設施，全長1.74公里，預計8月底完工。彰化縣長王惠美表示，未來民眾不用舟車勞頓到溪頭，就近來溪州公園，就能享受到滿滿的芬多精。

    溪州公園於2004年開幕，規劃公園區、苗木區與森林區，其中森林區內種植阿勃勒、藍花楹、風鈴木及八重櫻等近萬棵樹，隨著四季變換花色，景色宜人，還被喻為「彰化小溪頭」，每天都吸引附近民眾前來「避暑」，其中民眾最愛行走木棧道，貫穿整片森林區，可是木棧道經過20年風吹日曬，已出現不少破洞與毀損，有民眾還因此跌傷，成為公園安全隱憂，遊客也有減少的狀況。

    未免再有民眾跌倒受傷，彰化縣政府投入1163萬元進行整修，包括1.7公里的木棧道全部更新及護木漆塗佈、平台整建等，本月3日進行動工，縣長王惠美、溪州鄉長江淑芬、縣議員李俊諭等人昨日前往視察工程進度。

    李俊諭表示，溪州公園落成20年，該木棧道也20年未更換，不少木板毀損、掀起，雖有不定時更換，但修修補補，成效有效，有民眾還因此跌倒受傷，向他陳請，木棧道應重新換新。

    王惠美說，溪州公園森林區木棧道是當地民眾休憩散步的地方，也是許多新人婚紗照的熱門景點，但部分設施損壞老舊，減少民眾重遊的興趣，縣府決定全面更新木棧道，同時規劃「休憩躺網」、「框景座椅小屋」等設施，提供遊客在森林區的寧靜角落放鬆身心，享受芬多精不用再開車1.5小時到溪頭，就近來溪州公園就可以。

    溪洲公園木棧道經過20年風吹日曬，已出現不少破洞與毀損。（記者陳冠備攝）

    溪洲公園木棧道經過20年風吹日曬，已出現不少破洞與毀損。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（前排中）等人前往視察工程進度。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（前排中）等人前往視察工程進度。（記者陳冠備攝）

    溪洲公園木棧道全長1.74公里，是森林區特色，常吸引民眾來此休憩玩音樂放鬆。（林淑貞提供）

    溪洲公園木棧道全長1.74公里，是森林區特色，常吸引民眾來此休憩玩音樂放鬆。（林淑貞提供）

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