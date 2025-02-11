永寧轉運站2/17早上6點啟用 桃園10公車路線更動

新北交通局表示，永寧轉運站已完工，啟用日為2月17日上午6時，當天上午民眾即可搭乘。（記者董冠怡攝）

2025/02/11 19:05

〔記者董冠怡／新北報導〕關乎北北桃城際運輸的土城區永寧轉運站，入列今天市府道安會報的當月重點項目。市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，2月17日上午6點配合桃園路線首班車啟用，5席月台收攏桃園10條路線公車，往返桃園龍潭、大溪、八德及龍岡、八德及八德轉運站、平鎮及龍潭，去返程同月台；原停靠永寧捷運站2號、4號出口候車亭的新北公車路線，則無調整。

原候車亭沒裁撤 新北公車路線無調整

永寧轉運站鄰近中央路三段，從捷運永寧站2號出口左轉並直走100公尺即可抵達，腹地面積750坪，使用現地部分停車空間新建而成，總經費2526萬元，交通部公路局補助833萬元、市府自籌1693萬元，規劃長廊式候車雨遮設施、車道及調度空間，未來轉乘捷運、公車、計程車會更安全。

請繼續往下閱讀...

共計5席月台，分別通往桃園龍潭、大溪、八德及龍岡、八德及八德轉運站、平鎮及龍潭；啟用後，桃園10條公車路線，包含709、709A、709B、713、715、716、717、710、710A、712，將收攏改至永寧轉運站內上下車，作為桃園公車在新北的端點站，減少繞行承天路的時間，約可節省20分鐘，以及減輕捷運站周邊交通尖峰負荷。

林詩欽說，捷運永寧站尖峰時，每天雙向公車可達300班次、通勤人次每小時1萬人，其中桃園公車每天雙向28班次、每小時1000人。永寧轉運站已於今年1月20日完工，2月17日上午6點（桃園路線的首班車）啟用，各月台皆會統一規格，由桃園路線業者劃設排隊動線；去返程同站位（月台），也已配合於原公車站位、捷運永寧站閘門等地實施公告啟用資訊。

記者今天走訪上述10條路線原本停靠的永寧站2號、4號出入口候車亭（公車站牌名為承天路、捷運永寧站）觀察，同時隨機街訪正在等公車的民眾。有乘客反映從2號出口出站後，轉運站方向標示不清，牌面放置太遠、字體太小，以及詢問原本的2處候車亭是否會變「歷史文物（應指裁撤）」，未來不知要去哪搭車。

林詩欽澄清，只有桃園路線更動，2處候車亭的「新北」公車路線，皆無調整停靠站位，照常停靠，所以沒有裁撤的問題。此外，轉運站址屬都市計畫中的捷運設施用地，恰宜興建轉運站改善周邊塞車，實現大眾運輸優先，另基地內原39格汽車停車位，己調整新增至旁邊的停車場，停車需求供應無太大改變。

國民黨籍市議員江怡臻表示，轉運站啟用前後將歷經1至2月的陣痛適應期，先前已與相關單位會勘討論周邊號誌、人行道等規劃，包括縮短永安街銜接中央路紅綠燈秒數、縮小槽化線、標線型人行道增設圍欄、規劃義交、前後路段紅綠燈同步，要求市府滾動式調整，也為明年捷運三鶯線通車做準備。

民進黨籍市議員卓冠廷指出，民眾反映轉運站出口正好位於紅綠燈路口，擔心缺乏緩衝空間，公車匯入中央路三段時，車流交錯衝擊，建議市府應額外設置標誌，通車初期安排義交指揮，降低安全疑慮。

林詩欽提到，配合轉運站落成，同步進行周邊時制調整、行人專用時相、標線型人行道等規劃，市府養工處也一併調整中央分隔島，增加儲車空間。

往返桃園、新北的通勤民眾說，尚無永寧轉運站之時，台65線下土城交流道區塊，白天上班時段常有客運、砂石車、汽車壅塞狀況，尤其目前客運主要停靠捷運站旁的站牌，但承天路空間不足，造成中央路車流回堵，希望轉運站啟用後，可以提升開車順暢度。

土城區長周晉平提及，捷運板南線為新北市三峽、樹林、鶯歌區及桃園市民進入台北市轉乘重要路網之一，轉運站啟用後可作公車端點站及專有停靠區，提供通勤族更舒適的轉乘待車環境，連帶改變周邊交通動線的部分，公所也會持續協助觀察後續運作情形並因應。

原停靠捷運站4號出口候車亭（見圖）的新北公車路線，不改停永寧轉運站。（記者董冠怡攝）

原停靠捷運站2號出口候車亭新北公車路線，皆無調整停靠站位；圖為2號出口的承天路公車站點。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法