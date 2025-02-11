南投縣長許淑華：九九峰氦氣球、松嶺之星明年開園

日月潭觀光圈新、舊任盟主李吉田（右一）、魏振宇（左一）交接，南投縣長許淑華（左二）出席監交。右二為九族文化村副董事長張協權。（記者劉濱銓攝）

2025/02/11 20:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭觀光圈聯盟轄下有57個公協會、4個主題遊樂園，堪稱台灣最大觀光聯盟，今觀光圈交接，由南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田擔任新盟主；出席監交的南投縣長許淑華說，感謝觀光圈與政府聯手推觀光，像南投縣九九峰氦氣球樂園，以及名間鄉松嶺之星景觀塔將在明年開園，可望為南投帶來更多旅遊人潮。

日月潭觀光圈今在許淑華監交下，由第2屆盟主、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇將職位交給李吉田，李說，南投觀光要改變過去的單打獨鬥，未來觀光圈業者會一起打團體戰，將南投景點與特產推廣出去，促進整體產業發展。

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許淑華表示，感謝盟主魏振宇任內帶領日月潭觀光圈的公協會成員挺過疫情，並盼新盟主李吉田持續深化產業聯結，使日月潭觀光圈在國內外市場更具影響力，另目前推動中的九九峰氦氣球樂園，以及松嶺之星景觀塔等2大計畫，也預計將在明年開園，盼讓更多遊客體驗到南投各地景觀與多元旅遊體驗。

南投縣政府則說，九九峰氦氣球園區將在4月完工，之後裝修工程會到明年初完成，松嶺之星則是明年可望完工，兩項計畫預計都能在明年上半年啟用。

日月潭觀光圈新、舊任盟主李吉田（右）、魏振宇（左）進行交接。（記者劉濱銓攝）

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