2025年台灣燈會 進擊的巨人、寶可夢話題高

2025台灣燈會「光的遊戲場」展區，邀請國際人氣IP「進擊的巨人」，引起話題。（記者蔡昀容攝）

2025/02/11 19:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年台灣燈會明天（12日）元宵節點燈開幕，展至23日。桃園市政府規劃「光的遊戲場」設有高人氣IP「進擊的巨人」及「寶可夢」，成功吸引話題。負責「主燈展演區」的觀光署表示，IP有其客群也不錯，未來不排除與IP合作，求新求變是必須的。

台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主軸，採雙展區策展，觀光署規劃機捷A18站「主燈展演區」，桃園市政府規劃A19站「光的遊戲場」。

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其中「光的遊戲場」，有「進擊的巨人」、寶可夢「卡比獸」、「皮卡丘」等人氣IP主題燈。會不會擔心影響主燈展場熱度？觀光署署長周永暉表示「不會擔心」，兩邊有不同客群，民眾兩邊都玩也很好；未來也不排除與IP合作，有新意及創意的想法都會考慮，求新求變是必須的。

台灣燈會主燈展演場總策展楊佳璋說，IP是當今重要趨勢，台灣燈會未來也希望能朝這方面發展，考量是國家級燈會，更希望能推自己的IP，或是透過台灣IP與國外IP合作。

周永暉表示，台灣燈會雙主燈是趨勢，除了可以達到人群分流，讓民眾體驗更輕鬆以外，觀光署疫情之後，越來越注重與地方政府的充分合作，未來也會因應雙主燈的趨勢籌辦燈會，除非場地不允許。

2025台灣燈會「光的遊戲場」展區，邀請國際人氣IP、寶可夢「卡比獸」，吸引許多民眾拍照。（記者蔡昀容攝）

2025台灣燈會「光的遊戲場」展區，邀請國際人氣IP、寶可夢「皮卡丘」，吸引民眾排隊拍照。（記者蔡昀容攝）

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