超靈驗！東勢新丁粄節強「助孕」 黃健豪下月喜迎雙胞胎

東勢新丁粄節將在元宵節登場。（圖：市府提供）

2025/02/11 19:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中東勢新丁粄節將在明日元宵節登場，因早期東勢客庄居民以米粄向神明祈求新生，有求必應，因而得名「新丁粄」，更被視為能求「好孕」，每年吸不少年輕求孕族參與；台中市長盧秀燕今日在市政會議也曝，立委黃健豪去年參與活動一口氣吃了龜粄加桃粄，一舉獲雙胞胎，下月就將出生。

「台中東勢新丁粄節」是全國最大的客家節慶活動之一，連2年皆吸引逾10萬人次朝聖，2月12日至13日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路及各廟宇盛大登場。

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活動因早期東勢客庄居民以米粄向神明祈求新生，有求必應，因而得名「新丁粄」，如願後向土地公、土地婆還願，逐漸演變成新丁粄比賽，形成全台獨一無二的「鬪粄文化」；其中新丁粄就是閩南族群所說的「紅龜粿」，東勢山城的新丁粄被視為有「好孕」的意義，想生男就吃龜粄，想生女就吃桃粄，近年來活動吸引愈來愈多求子族參與。

盧秀燕說，東勢人口不到5萬人，但每年辦新丁粄節短短兩天期間就能吸10萬人參與，且參與族群以20到29歲最多，剛好落在生男育女的年齡，新丁粄節不但是重要的客家文化城市品牌活動，更與國安有密切關係。

她還加碼曝黃健豪去年參加活動吃了龜粄及桃粄，下個月就將喜迎雙胞胎誕生，簡直超級靈驗；盧秀燕說，新丁粄除能助孕外，也能「助運」，適合各年齡層族群參與。

台中市客家事務委員會主委江俊龍指出，開幕活動將由東勢製粄職人吳新發師傅現場實作「120斤超級新丁粄」揭開序幕，並邀請中信兄弟啦啦隊成員儀諪、畇二領跳「台灣尚勇」熱力開場，現場還有「百人新丁粄DIY」讓230位師生親身體驗製作；另外，活動保留傳統的「鬪粄競賽文化」也將在明日東勢街區內的廟宇展示各式新丁粄並舉辦擲筊祈福，幸運者能獲得新丁粄，文昌廟也將辦理「求文昌儀式」為千位學童祈求學業順利。

另將在東勢雙福祠舉辦「求子儀式」祈求新生命的到來，以「做對歲」抓週活動，邀請新生兒家庭歡慶寶寶週歲，去年首度舉辦吸引36組新生兒家庭參與，廣受好評；在客家文化園區展館內將現場展示120斤超級「龜粄」、「桃粄」，今年將於明、後兩天下午5時30分，送給現場民眾品嘗。

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