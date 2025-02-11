新北3校通學環境被打不合格 工務局澄清：2023年完成改善

新北樹林大同國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

2025/02/11 19:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對民進黨立委林月琴與靖娟基金會日前盤點新北市板橋重慶國小、樹林大同國小、鶯歌鳳鳴國中等學校的周邊通行環境不合格。工務局今（11）日澄清，這3所學校的通學廊道已於2023年完成改善，並符合內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」的標準。

工務局長馮兆麟指出，為提供學童安全無憂的通學環境，自市長侯友宜上任以來積極推動「通學廊道改善計畫」，提升校園周邊的行人安全設施。目前已完成82所學校的改善，並朝8年100所的目標邁進。

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他說明，重慶國小已完成拓寬實體人行道及淨空行人動線；鳳鳴國中改善校門空間、管線下地，並進行環境美化及公車站彎拓寬；大同國小則拓寬校園側人行道，設置機車彎實現人車分流，並更新人行道鋪面、調整高程，讓學童行走更加便利。

馮兆麟表示，通學廊道改善計畫除了提升人行道淨寬及坡道順平，還廣泛徵求各方意見，包括道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等，經專業評估後再逐步納入改善計畫，並按期程執行改善。

養護工程處補充，今年將完成10所學校的改善計畫，未來將參考交通部、內政部及環境部的指引與規範，並優先針對高齡人口、身心障礙者、婦幼族群比例較高的地區，及全市各級學校周邊進行環境優化。

至於改善後的維護，養工處說，將持續滾動檢討各項設施，納入「看得到」、「來得及」、「用得安心」的精神，並朝8年100所的目標邁進。學校的通學廊道改善完成後，後續巡查維護交由區公所負責。

新北板橋重慶國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

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