為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北3校通學環境被打不合格 工務局澄清：2023年完成改善

    新北樹林大同國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

    新北樹林大同國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/11 19:38

    〔記者羅國嘉／新北報導〕針對民進黨立委林月琴與靖娟基金會日前盤點新北市板橋重慶國小、樹林大同國小、鶯歌鳳鳴國中等學校的周邊通行環境不合格。工務局今（11）日澄清，這3所學校的通學廊道已於2023年完成改善，並符合內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」的標準。

    工務局長馮兆麟指出，為提供學童安全無憂的通學環境，自市長侯友宜上任以來積極推動「通學廊道改善計畫」，提升校園周邊的行人安全設施。目前已完成82所學校的改善，並朝8年100所的目標邁進。

    他說明，重慶國小已完成拓寬實體人行道及淨空行人動線；鳳鳴國中改善校門空間、管線下地，並進行環境美化及公車站彎拓寬；大同國小則拓寬校園側人行道，設置機車彎實現人車分流，並更新人行道鋪面、調整高程，讓學童行走更加便利。

    馮兆麟表示，通學廊道改善計畫除了提升人行道淨寬及坡道順平，還廣泛徵求各方意見，包括道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等，經專業評估後再逐步納入改善計畫，並按期程執行改善。

    養護工程處補充，今年將完成10所學校的改善計畫，未來將參考交通部、內政部及環境部的指引與規範，並優先針對高齡人口、身心障礙者、婦幼族群比例較高的地區，及全市各級學校周邊進行環境優化。

    至於改善後的維護，養工處說，將持續滾動檢討各項設施，納入「看得到」、「來得及」、「用得安心」的精神，並朝8年100所的目標邁進。學校的通學廊道改善完成後，後續巡查維護交由區公所負責。

    新北板橋重慶國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

    新北板橋重慶國小通學廊道改善後。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播