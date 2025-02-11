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    日本語能力試驗台灣22考生成績異常 不予計分

    去年底日本語能力試驗（JLPT）我國有22名考生被判定成績異常，不計分。（取自JLPT官網）

    去年底日本語能力試驗（JLPT）我國有22名考生被判定成績異常，不計分。（取自JLPT官網）

    2025/02/11 18:46

    〔記者林曉雲／台北報導〕去年12月舉辦的「日本語能力試驗（JLPT）」，傳出有中國考生利用與不同考區的時間差，提前得知試題，進而集體舞弊。語言訓練測驗中心（LTTC）是LPT在台灣的主辦單位之一，今天指出我國有22名考生在日方調查後，被判斷成績異常，不予計分但會退還報名費，由日方個別通知考生。

    去年全球有超過148萬人報考日本語能力試驗（JLPT），台灣的JLPT則由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，依程度區分5個等級（N1到N5），一年考2次，成績可用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等。

    LTTC說明，試卷由日本寄到台灣，考完後也寄回日本閱卷及判讀成績，依日方告知，被判定成績異常的22名台灣考生，如有疑問，可自行向日方洽詢。其餘考生成績正常。

    LTTC說，成績異常未必是舞弊，LTTC不清楚被判定成績異常的22名學生的作答情況，但大型標準化測驗都有檢驗成績異常的程序，例如不同的學生但答案對錯一模一樣，或其他不自然跡象，都可能不予計分。

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