三鐵無縫接軌重溫「五分車」 失智嬤仍記得兒時回憶

弘道照料的獨者到橋頭糖廠搭五分車。（記者陳彥廷攝）

2025/02/11 19:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕熱鬧、團聚的春節將過，潮州、林邊及萬丹3鄉的45位獨居老人，今天一早齊聚潮州火車站，以「三鐵」無縫接軌到橋頭糖廠走春，更坐上兒時記憶中的「五分車」，已接近眼盲的金葉阿嬤重溫兒時記憶是既快樂又感動，直說「希望明年還要來！」。

明天就是元宵「小過年」，之後整個春節氣氛就會淡化許多，捉住最後的年節時光，弘道老人福利基金會屏東服務處邀請3鄉鎮的長輩及志工一起走春踏青，且還是邀請大家別開生面以「三鐵」，先於潮州車站集合，林邊的長者則是先搭上區間車，抵達新左營站後轉乘高雄捷運到橋頭糖廠，接著再搭上「五分車」。

請繼續往下閱讀...

弘道屏東服務處長陳峙瑋說，隨著少子化，屏東許多獨居老人在過年時也少有親友前來探望，因此許多長者都很希望社工們能「帶」他們出去玩，今年因為人數眾多，加上想讓長者嘗鮮，因此選擇不用巴士載送，而是用搭乘大眾運輸。

五分車的童時回憶是連已罹失智症的76歲阿鳳嬤都念念不忘，見到五分車後更是不斷興奮地講述記憶裡的童年往事，原來阿鳳嬤小時候常看到五分車載送甘蔗後，就會和同伴奔跑追逐五分車，也與朋友同起吃甘蔗，如今坐在車上吹著風看著不一樣的風景由於阿鳳嬤罹患失智後對於外出一事非常謹慎，這次到糖廠體驗五分車，是讓她將兒時記趣重新帶回腦海，是有趣又開心。

74歲金葉阿嬤則是來自萬丹，樂觀的她即使左眼失明、右眼患白內障卻仍樂觀面對生活，獨居的葉金阿嬤對於人生首度搭捷運的體驗，是笑說「好特別的火車！」看著窗外的風景，阿嬤與社工分享印象中高雄40幾年前的樣子，感嘆時光如梭，也直說，走春還搭上捷運，真的很感謝弘道舉辦活動讓她參加，開心和大家出遊。

弘道基金會社工陪伴76歲阿鳳嬤以「三鐵」走春。（記者陳彥廷攝）

弘道基金會社工陪伴74歲金葉阿嬤（右二）捷運初體驗。（記者陳彥廷攝）

獨居老人透過「三鐵」無縫接軌到橋頭糖廠。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法