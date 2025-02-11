元宵節「天官賜福日」 民俗專家廖大乙：拜對東西旺旺一整年

民俗專家廖大乙表示「天官賜福日」拜對東西很重要。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/11 18:32

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕元宵節（農曆正月15）又稱「上元節」，也是「天官大帝」的聖誕日，因而稱為「天官賜福日」，民俗專家廖大乙表示，「天官賜福日」是一年當中第一個月圓的日子，拜對東西就可以趨吉避凶，旺旺一整年。

廖大乙指出，三官大帝（上元天官、中元地官、下元水官）分別掌管「賜福」「赦罪」「解厄」，其中天官大帝的聖誕日為農曆正月十五，民眾如果要祈禱天官賜福，應準備香蕉、梨子（台語音讀來）、鳳梨（旺）還有蘋果，就可以「招來旺果」，如果加上百香果，意味凡事都有好結果，最後再加上橘子來大吉大利。

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廖大乙說，除6種帶著吉祥意味的水果，還要準備元宵節拜拜必備的湯圓，湯圓煮甜的，若要求財最好買元宵內餡包黑色的，黑屬水就是屬財，還有紅圓、紅龜粿、發粿1顆，讓你今年會旺旺旺；其次就是拜拜必備的生仁、紅豆，讓你有很多貴人的意思，拜完最好放在廟中跟大家結善緣，讓大家吃甜甜幫你說好話，花生有發生好事的意思也是必備的。

廖大乙表示，天官賜福日準備這些東西到三官大帝廟拜拜祈福，如果附近沒有三官大帝廟，可以見天用供桌向天禱告「天官大帝誕辰快樂、天官賜福」，再說今年的期望是甚麼，希望天官大帝協助達標，明年正月十五會加倍奉還答謝。

民俗專家廖大乙表示「天官賜福日」拜對東西很重要。（記者蔡宗勳攝）

民俗專家廖大乙建議「天官賜福日」到三官大帝廟拜拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

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