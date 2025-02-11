永不放棄！高雄空大臥床重障生 成績優異獲獎助學金

藍翊慈利用網路攻讀高雄空大外文系，並獲獎助學金，校長陳月端親訪送暖。（高雄空大提供）

2025/02/11 18:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立空中大學外國語文學系英文組學生藍翊慈，因罹患先天脊髓性肌肉萎縮症長年臥床，但她不放棄學習，高中畢業後繼續攻讀大學，因成績優異獲「富仁教育永續基金會獎助學金」，高雄空大校長陳月端今（11日）親自前往藍翊慈家中頒獎，並溫暖喊話「終於看到妳了，妳真的好棒！」

因罹患先天脊髓性肌肉萎縮症，藍翊慈的生命成長及求學過程備極艱辛，藍媽媽表示，翊慈以特教巡迴教師及自學方式完成每一階段學歷，高中畢業後想繼續攻讀大學，但被一般大學沒有學校要收，幸好有高雄空大伸出援手，得以用網路學習方式就讀外文系。

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高雄空大全校今年僅12位學生獲得的富仁教育永續基金會獎助學金，藍翊慈就是其中之一，為讓她感受學校的溫暖，校長陳月端特別將1萬元獎金和獎狀親送到她面前，藍翊慈雖然臥床，仍特別梳妝打扮，顯得精神奕奕。

陳月端表示，高雄空大提供民眾平等受教權，老師熱心經由線上輔導學生，學校輔導處更特別為藍翊慈成立專屬的線上輔導群組，協助她無障礙學習，讓身障無法輕易出門的學生也能習得一技之長，增加生活積極度，更能獲得大學學位。

藍媽媽說，在老師幫助下，翊慈不僅英文很好，還學習電腦課程，以僅能靈活的雙指打電腦，還在線上為朋友解決電腦問題，獲得朋友「5G小姐」的美名稱讚。

身心障礙學生的學習之路比一般學生辛苦，陳月端說，高雄空大有設置資源教室、特教輔導員，協助特教生連結校內外資源、課業輔導、辦理多元活動，幫助身心障礙學生適應校園生活和學習，藍翊慈於2021年進入高雄空大就讀，展現出非凡的學習動力，除了能善用社群媒體主動與教師討論課業，透過線上平台克服學習障礙，預計明年可望順利畢業。

藍翊慈罹患先天脊髓性肌肉萎縮症臥床攻讀高雄空大外文系，校長陳月端（右2）親送獎助學金和獎狀探視她。（高雄空大提供）

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