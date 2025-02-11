全球網路安全日 教育部直球對決設「短影音」專區

今天是全球網路安全日，教育部「直球對決」，在中小學資訊素養與認知網，設「短影音」專區，正向看待和使用網路。（記者林曉雲翻攝）

2025/02/11 18:44

〔記者林曉雲／台北報導〕青少年瘋短影音，引發社會關注和家長憂心。今（11）日是全球網路安全日，教育部採取「直球對決」策略，在「中小學資訊素養與認知網」設置短影音專區，提供家長與教師資源，幫助學生理解網路的本質，並培養正確的使用態度。正向看待並使用網路科技，將網路視為學習與成長的最佳夥伴。

教育部資訊及科技教育司科長鄧慧穎說明，今年全球網路安全日的主題為「共同創造更好的網路」，該活動由歐盟於2004年發起，至今已有超過180個國家參與，主要目的在提升大眾對網路責任的重視，並推動更安全、包容與健康的數位生態，而如何善用網路資源成為親師生的重要課題。

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鄧慧穎表示，隨著短影音的盛行，社交媒體成為重要的資訊來源，但也帶來了資訊不完整與過度娛樂化的挑戰，提醒家長可以透過陪伴與引導，幫助孩子建立健康的網路使用習慣，提升數位素養，理解短影音內容的核心，並認識其背後傳遞的價值觀。

此外，鄧慧穎指出，短影音雖然具娛樂性，但內容多為「精心設計的演出」，應培養孩子批判性思維，避免盲目接受，也建議家長與孩子共同訂立3C使用規範，例如設定每日使用時間，並多參與線下活動，如體育運動、學習樂器或語言，增強人際互動與思考能力，全家也可規劃「無3C時光」以增進親子關係。

鄧慧穎表示，過度使用社交媒體可能引發自我價值感的動搖，特別是學生族群在過度關注「讚數」或「追蹤數」時，可能感到焦慮，甚至導致壓力或情緒低落，隨著社群焦慮的蔓延，有必要重新審視，網路內容對個人心理與價值觀的深遠影響，短影音的興起雖帶來資訊傳遞的便利，但也挑戰大家的媒體素養能力。家長、教師或學生應將網路視為學習與正向交流的平台，共同創造健康的數位環境。

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