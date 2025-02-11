彰市限量500隻Q蛋蛇提燈快閃發放 逾500米「蛇龍」太壯觀

彰化市公所今天下午發放「Q蛋蛇」小提燈，現場排隊人潮逾500米如一長條「蛇龍」，相當壯觀。 （記者湯世名攝）

2025/02/11 18:37

〔記者湯世名／彰化報導〕今年生肖「蛇」年，春節結束後緊接著元宵節即將登場，彰化市公所設計出呆萌爆表的「Q蛋蛇」小提燈，今天（11日）下午5點半於公所前廣場「快閃發放」限量500隻，現場排隊人潮逾500米如一長條「蛇龍」，市長林世賢逐一發送小提燈，不到6點就發送完畢，還有不少人向隅。

今年為期9天的「中台灣最強走春~彰化廟街年貨市集」活動，空前轟動，市長林世賢宣布吸引逾百萬人次共襄盛舉，讓民族路與永樂街商業榮景再現，也為彰化未來商業發展打響第一炮，希望未來可成為彰化市永恆的商業市集活動。

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春節過後緊接著就是元宵節，市公所推出Q蛋蛇小提燈，吹氣就能成型，萌萌的外觀，讓不少人期待；市公所特別在元宵前夕，推出蛇年小提燈快閃活動，今天下午在市公所前廣場快閃發放，限量500個綠色的Q蛋蛇，讓民眾可以拿著踩街， 發放時間從下午5五點半起，時間未到公所前就已大排長龍，一度長達逾500米，有如一長條「蛇龍」。

有民眾現場出示「市長踩街活動」FB分享畫面，林世賢立即加碼贈送「Q蛋小金蛇」1隻。拿到小提燈的親子都開心萬分，直呼要在踩街國際嘉年華中提著上街。20多分鐘後500個綠色小提燈與80個金色小提燈即發放完畢，還有不少人沒拿到小提燈，直呼來太晚了。

林世賢表示，市公所「踩街國際嘉年華」將於15日晚間盛大登場，在旭光西路還有「半線古城慶典之都晚會」，歡迎國人一起前來踩街，帶著小蛇提燈鬧元宵。

彰化市公所今天下午發放「Q蛋蛇」小提燈，開始前現場排隊人潮即長達逾500米。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（左1）今天下午發放「Q蛋蛇」小提燈，拿到小提燈的親子都相當開心。（記者湯世名攝）

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