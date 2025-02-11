台灣黑熊開春「趴趴走」 玉山園區今年至今5起通報

玉山開春頻傳黑熊通報，2月10日有民眾通報在瓦拉米發現黑熊身影。（民眾李孟蓉提供）

2025/02/11 18:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區台灣黑熊開春「趴趴走」！玉山國家公園管理處表示，今年開春不久，園區接獲不少黑熊通報，今年至今已有5起，像2月10日就有民眾在瓦拉米地區目擊黑熊出沒，今天在玉山主峰線步道，也有發現黑熊腳印，研判是冬天黑熊會到中低海拔覓食，才會有較多的黑熊通報。

玉管處表示，去年1月至2月底，黑熊通報有5起，今年到2月11日，也有5起通報，其中3件是在塔塔加園區，另在東部園區瓦拉米有發現1起黑熊活動，玉山主峰線步道則有黑熊腳印通報。

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玉管處說，台灣黑熊冬季會頻繁覓食，以囤積食物與熱量，研判今年黑熊通報頻仍，應與冬季高山地區植物果實尚未成熟，黑熊為了找尋食物，才會移動至中低海拔地區覓食，以取得更多食源補充能量，也因此才常被民眾發現腳印，或目擊到出沒身影。

玉管處也提醒，為避免人熊衝突，若發現黑熊切勿驚擾尖叫，應冷靜快速離開，上山可攜帶熊鈴、哨子製造聲響，登山食物則要妥善保存，避免食物味道溢散吸引黑熊注意，並將垃圾廚餘帶下山，以及禁止攜帶寵物進入生態保護區，若在園區發現黑熊或相關熊跡，則可儘速向管理處或各遊客中心通報。

玉山開春頻傳黑熊通報，2月11日在玉山主峰線步道，發現台灣黑熊腳印。（玉管處提供）

玉山開春頻傳黑熊通報，過去在園區的自動相機，也曾記錄到黑熊活動。（玉管處提供）

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