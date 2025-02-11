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    馬來西亞學生文化交流 體驗鹽水蜂炮驚呼連連

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    2025/02/11 19:11

    〔記者王涵平／台南報導〕馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連，對於鹽水小鎮傳統文化留下深刻印象。

    鹽水國小校長林良駿表示，鹽水國小軟網隊學生今年初到馬來西亞沙巴進行移地訓練比賽，也有學生3月17-22日將至馬來西亞新山進行國際交流，馬來西亞軟網選手應邀於2月9-13日來台進行移地訓練與文化交流，11日造訪鹽水國小。

    學校積極籌備規劃課程學習及在地文化體驗活動，同時培訓小朋友進行接待互動及文化導覽。安排軟網隊10位學生進行軟網交流訓練，兩國學生也共享鹽水國小營養午餐，學生在校內進行鹽水國小AI科技蜂炮城特色課程體驗，接著走讀鹽水特色景點並導覽解說。

    晚上在上帝廟廟埕以辦桌宴請，感受廟宇及台灣辦桌的文化特色，邊用餐邊感受全球3大慶典元宵節蜂炮施放的震撼及高空煙火的美麗。

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

    馬來西亞沙巴軟式網球選手學生至鹽水國小交流，校方安排體驗綁蜂炮及施放蜂炮，馬國學生驚呼連連。（鹽水國小提供）

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