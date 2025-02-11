馬偕醫院系統遭駭客攻擊 衛福部證實：首度派專家進駐防堵

台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，衛福部資訊處處長李建璋今（11日）證實，這是台灣的醫學中心首次遭到大規模的駭客攻擊，也第一次由資安專家直接進駐醫院防禦駭客。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/11 17:57

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，衛福部資訊處處長李建璋今（11日）證實，這是台灣的醫學中心首次遭到大規模的駭客攻擊，也是第一次由資安專家直接進駐醫院防禦駭客。

台北馬偕今天發出聲明指出，2月9日發現系統異常後立刻啟動資安緊急應變，強調當天系統就恢復正常運作，病患個資沒有外洩，醫療服務也沒受影響。

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李建璋表示，醫院系統在9日遭遇駭客攻擊，一開始政府並未介入，但駭客揚言若不回應勒索，將於下午5點發動第二波攻擊，隨著駭客持續施壓，今天數位發展部資通安全署專家已進駐醫院防守。

李建璋指出，初步調查發現，駭客透過入侵管理帳號系統，進一步加密病患資料，導致醫師看診時無法查看患者資訊，醫療作業一度停擺，所幸醫院迅速啟用備份系統，當天即恢復正常運作。

針對駭客身份，李建璋透露，有跡象顯示攻擊可能來自來自前蘇聯地區，不過具體意圖仍不明。為避免其他醫院受害，衛福部也將攻擊特徵、病毒識別碼等資訊公告在國內醫療群組，協助各醫療院所快速更新資安防護。

李建璋指出，國外已有多起醫院遭駭客勒索成功的案例，甚至影響到病患安全。全台約有60家醫院列入關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）」名單，是優先資安強化對象，盼透過「主動防禦系統」，針對使用舊版作業系統如Windows 7等醫療儀器提供更進階的防禦，因應此次攻擊，也協調廠商推出免費試用方案，協助還未購買升級新防禦系統的醫療院所加強防護。

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