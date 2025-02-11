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    元宵點燈恐有大雨攪局！週三下半天鋒面通過 越晚雨越大

    台灣燈會主燈「無限樂園」，明晚正式啟燈亮相。（記者李容萍攝）

    台灣燈會主燈「無限樂園」，明晚正式啟燈亮相。（記者李容萍攝）

    2025/02/11 17:47

    〔記者林志怡／台北報導〕明日就是一年一度的元宵節，台灣燈會也將舉行點燈活動，但中央氣象署指出，明日受到南方雲系影響，以及下半天鋒面通過，入夜後降雨會相當明顯，尤其基隆北海岸、東半部地區、中南部山區有局部大雨，白天也因為各地陰雨，氣溫較今日下降3至4度不等。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今晚起受到南方雲系影響，深夜起南部、東南部將轉為短暫陣雨的天氣，且今晚至明日清晨期間，普遍有14至18度的低溫，且未來數日低溫情況相似。

    張竣堯指出，明日南方雲系持續影響，雨區將進一步擴大，各地有局部較大雨勢發生機會，且鋒面預計於下半天通過、東北季風增強，入夜後降雨將更加明顯，尤其基隆北海岸、東半部地區、中南部山區有局部大雨，需注意注意短延時強降雨，白天則因各地陰雨，氣溫僅18至21度。

    此外，張竣堯表示，週四持續受到東北季風影響，雨勢較大的區域稍有縮小，但中南部、東北部地區、東南部地區持續有局部較大雨勢發生機會，雖這一波東北季風預計於週五減弱，但仍有水氣陸續通過台灣，各地還是有機會出現局部強降雨，且山區雨勢較明顯。

    張竣堯說，週六將有另一波鋒面通過台灣北方海面，緊隨其後的冷空氣可能達到大陸冷氣團等級，並在週日至下週一清晨期間影響台灣，因性質相對偏乾，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

    另，張竣堯提到，週日清晨北部、東北部有零星短暫雨，中部以北、東北部地區低溫13至14度，其他地區14至16度，下週一環境持續偏乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨。

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