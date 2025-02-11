桃園大圳野鳥普查 211口埤塘記錄到84種、1萬3518隻

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為白眼潛鴨。（桃園市野鳥學會提供）

2025/02/11 18:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園素有「千塘之鄉」美譽，社團法人桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，結果近日出爐，包括蚵殼港圳15口埤塘，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類、1萬3518隻野鳥，其中有黑面琵鷺、白眼潛鴨等多種珍稀候鳥，而單次紀錄鳥種多樣性最豐富的，是記錄到22種鳥，位在蘆竹區2支線編號2-19的6號大塘，中壢區8支線編號8-4的白陂雖是候鳥最愛停棲的埤塘，但調查中也發現桃園埤塘面臨開發，無法逃避環境破壞的情形依然持續著。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，每年冬季針對埤塘的度冬候鳥調查，野鳥學會已經持續20年，往年採用的是動員大量義工同時間同步調查，但以鳥會義工的量能僅能調查45口埤塘，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所，希望持續建立桃園埤塘鳥類資料庫的需求，將同步調查改為普查，針對桃園大圳12條支線進行分工，由鳥老大領軍，從該支線的第1口埤塘逐一調查到最後1口，將資料上傳由美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫，藉由公民科學家的紀錄，描繪桃園大圳埤塘鳥類的樣貌，建立桃園埤塘鳥類開放、長期且永久的調查資料。

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調查發現，鸕鶿在北台灣度冬的情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科依然是以鳳頭潛鴨為大宗，而隨著都市的開發，常常聽聞有麻雀變少的情形，實際上麻雀躍居今年調查數量最多的野鳥，外來入侵種白尾八哥的數量則持續佔據第10名。

此外，隨著都市化進程加快，埤塘面臨填平開發的威脅從來沒有減少，例如因航空城而需填平的2支線編號2-3-3沙崙大池，今年仍有3隻少見的冠鸊鷈同時出現，震驚北部賞鳥界，但也將成絕響；原本有14口埤塘的1支線，如今僅剩4口埤塘存在；5支線編號5-10的埤塘已被填平；3支線的3-1已成養鴨池；而因應民眾親近埤塘需求，進行埤岸樹木砍伐整建為環湖步道的情況，更是此起彼落，野鳥學會呼籲，埤塘不僅是生態系統的一部分，更具有調節微氣候、涵養水源的功能，若這些埤塘消失，將對環境造成不可逆的影響，而環湖步道的開發若未考量生態保留植被維持隱密性，野鳥會離開不敢棲息，生物多樣性也就大幅降低。

野鳥學會指出，桃園埤圳國家重要濕地除了桃園大圳之外，另1條則為石門大圳，為推廣全民參與，野鳥學會特別舉辦「2025石門大圳埤塘賞鳥大賽」，只要到埤塘拍照上傳到fb，不需要有野鳥辨識的功力，就有機會獲得望遠鏡等獎品，比賽時間到2月底，歡迎大家一起加入守護千塘之鄉的公民科學家。

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為冠鸊鷈。（桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為鳳頭潛鴨。（桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為鸕鶿。（桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為鸕鶿。（桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月，進行為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查，圖為鸕鶿。（桃園市野鳥學會提供）

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