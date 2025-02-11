2.7公頃乏人問津！員林火車站黃金土地卡關 地方曝原因

台鐵局釋出員林後站及鐵道高架下方共2.7公頃的土地招商，希望吸引開發商進駐，至今乏人問津。（記者顏宏駿攝）

2025/02/11 17:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林火車站周邊土地寸土寸金，但前、後站的狀況確有天壤之別，前站人潮洶湧，後站卻極為冷清。為繁榮後站商圈，台鐵局6年前釋出後站及鐵道高架下方共2.7公頃的土地招商，希望吸引開發商進駐，可至今乏人問津。地方人士認為，問題卡在道路空間狹窄，目前後站道路只有4至6米，利用率極低，若能拓寬至12米且直通靜修東路，這個開發案才具吸引力。

該案的基地面積分兩大塊，一塊是素地約1.9公頃，它原本作是平面鐵道的列車調撥空間，鐵路高架化就閒置至今，另一塊是高架橋下空間約0.79公頃。台鐵局希望以此空間發展軌道經濟，藉由員林站每日約1.6萬人出入流，帶來商圈的活絡，希望開發能發展連鎖百貨、長照樂齡宅，新建住商複合型大樓，低樓層是商辦、高樓層可以住宅，讓員林通勤族願意入住，藉此繁榮後站。此發案於2019辦理首度招商失敗，經歷疫情後，於2023年再度招商，開發權從50年延長到70年，仍乏人問津。

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台鐵局表示，大員林地區土地寸土寸金，住宅區的每坪的投資超過30萬元，商業區又飆到近45萬元，該招商案，開發權限從50年延長到70年，每坪投資成本才20萬元。

縣議員曹嘉豪說，後站的三民西街只有6米寬，出口的行人步道又佔據2米寬，等於後站前道路僅有4米寬，車輛接送和會車相當不方便，他認為，如果後站的道路出入方便性沒有解決，最可行的作法是人行道稍向內縮，再以台鐵土地結合現有6米寬的三民西街，打造12米大道，如果這條路能連通北邊的靜修東路和南邊的中山路，就能提高後站的出入人流，如此一來，開發案才有誘因。

員林車站後站的道路寬僅4米，出入不便，使用率低。（記者顏宏駿攝）

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